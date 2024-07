Bied mee op deze RS6 in een uniek kleurtje

Wil je een RS6 die net even wat anders is dan anders? Zoek niet verder.

Een Audi RS6 is de daily driver waar menig petrolhead van droomt. Met een dikke V8, vierwielaandrijving en een zee aan ruimte is dit de ultieme all-rounder. Als zuinigheid geen criterium is, uiteraard.

De populariteit van de RS6 brengt wel een nadeeltje met zich mee: je bent niet uniek met een RS6. Als je in een zwarte of grijze RS6 rondrijdt ben je zeker niet de enige. Voor degenen die zich toch willen onderscheiden hebben we een interessant aanbod: een RS6 in een bijzonder kleurtje.

Het betreft een origineel Nederlandse auto, uitgevoerd in de kleur ‘Mocha Latte’. Dit is hele zeldzame Audi-kleur alleen al daarom heel cool. En een RS6 met een andere kleur dan zwart, grijs of wit is überhaupt al bijzonder.

Met een nieuwprijs van €182.285 was het zeker niet de goedkoopste RS6 in 2017. Dat komt in de eerste plaats omdat dit een Performance-uitvoering is. Dat houdt in dat je 605 pk en 750 Nm hebt, in plaats van 560 pk en 700 Nm aan koppel. Daarmee zit je in een luttele 3,7 seconden op de 100. Leuk om te weten: de RS6 Performance is niet onzuiniger dan de standaard RS6.

Mocht je interesse hebben: deze bijzonder uitgevoerde RS6 wordt geveild via onze vrienden van The Collectables. De auto komt van de tweede particuliere eigenaar en heeft 131.500 km op de teller. Meebieden kan nog tot en met dinsdagavond 20.00!