De ‘nieuwe’ Porsche 935 is nu straatlegaal!

Dit is de meest spectaculaire 911 die je op straat kunt tegenkomen.

Van de 911 zijn er talloze versies, maar in 2018 kwam Porsche met een écht bijzondere variant op de proppen: de 935. Dit was een moderne versie van de raceauto uit de jaren ’70, inclusief longtail en flat nose. Er kleefde alleen een nadeeltje aan: net als het origineel mocht deze auto niet de openbare weg op.

Van het origineel was er echter wel een ‘Straßenversion’. Die bouwde Porsche in 1984 op speciaal verzoek voor Mansour Ojjeh, de eigenaar van TAG. 40 jaar later is nu weer een straatlegale 935, die vandaag zijn debuut beleefde op Goodwood.

Dit keer is het geen creatie van Porsche zelf, maar van Lanzante. Deze jongens hebben de nodige ervaring met het straatlegaal maken van racewagens. Zo maakten ze eerder de McLaren P1 GTR straatlegaal. Ook bouwden ze een Porsche 930 met een F1-motor.

Nu hebben ze dus een Porsche 935 onder handen genomen. De Porsche 935 ziet er nog steeds uit als een raceauto, maar hij is nu toch echt straatlegaal. De meest zichtbare aanpassing zijn de koplampen. Die had de 935 namelijk eerst niet. Lanzante heeft de verplichte koplampen wel zo subtiel mogelijk gehouden.

We hebben helaas geen gedetailleerde info over wat er allemaal precies aan gedaan is, maar onder meer het onderstel en de wielen zijn aangepast. We gaan ervanuit dat de motor nog hetzelfde is gebleven. Dit is ‘gewoon’ de motor uit de GT2 RS, die 700 pk levert.

Van de nieuwe Porsche 935 zijn er slechts 77 gebouwd en daarvan heeft Lanzante er nu twee omgebouwd naar straatlegaal. De auto’s zijn ook overgespoten met een speciale livery. De ene is getooid in de Marlboro-kleuren (foei, tabaksreclame!), de ander is voorzien van een Martini-livery. Deze beide auto’s zijn te bewonderen op Goodwood, waar onze reporter ter plaatse @loek deze foto’s heeft gemaakt.

Overigens werd eerder deze maand ook al een moderne interpretatie van de 935 Straßenversion gepresenteerd, maar die was gebaseerd op een 992 Turbo.