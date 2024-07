Fiat Grande Panda prijs: net zo goedkoop als Renault 5

Ciao tutti, buongiorno. Daar zijn we weer met de Fiat Grande Panda prijs.

Het gaat nog druk worden in het segment van betaalbare elektrische B-segmenters. Na de Renault 5 en de Citroën ë-C3. is dit de Fiat Grande Panda. We hadden het uiterlijk al gezien van de kekke Italiaan, nu is alle informatie over het model bekendgemaakt.

De Fiat Grande Panda staat op het STLA Smart-platform van Stellantis. Er zijn dus overeenkomsten met bijvoorbeeld de Citroën ë-C3, waar de auto het platform mee deelt. De nieuwe Panda is 3,99 meter lang, 1,76 meter breed en 1,57 meter hoog. Er is 361 liter aan bagageruimte.

Benzine en elektrisch

Het model komt met zowel een benzinetorretje als met een accupakket op de markt. De volledige elektrische variant beschikt over een 44 kWh grote accu, heeft een opgegeven rijbereik tot 320 kilometer en beschikt over 113 pk aan vermogen. Details over de variant met een benzinemotor zijn niet bekendgemaakt, maar mik op een 100 pk variant als je de Citroën ernaast zet.

Interieur

Het interieur van de nieuwe Fiat Grande is lekker praktisch van opzet. Er zijn twee grote schermen te vinden. De bestuurder heeft zijn eigen 10 inch digitale display, in het midden zit een 10.25 inch groot scherm voor de infotainment.

Het is tegenwoordig heel erg hip om allerlei ‘grappige’ dingen te verstoppen in een elektrische auto. Denk aan de pauze- en playpedalen in een Volkswagen ID3, of de easter egg in de kofferbakruimte van de Volvo EX30 met de Will It Fit?-badge. De Fiat Grande Panda heeft zijn eigen geintjes, zoals Ciao uitgeschreven in de binnenzijde van de achterklep.

Fiat Grande Panda prijs

Het belangrijkste is dat Fiat een richtprijs van de Grande Panda heeft bekendgemaakt. Dit is een algemene Europese prijs zonder lokale belastingen. De Italiaanse autofabrikant heeft het over minder dan 25.000 euro vanaf.

Dat betekent dat de Grande Panda ongeveer gelijk geprijsd gaat zijn aan de Renault 5. Zijn belangrijkste concurrent! Daarnaast gaat deze B-segmenter concurreren met bijvoorbeeld de eerder genoemde Citroën ë-C3 en de Opel Frontera.