Bied mee op dit zwarte jaren ’80-icoon

Denk je aan een Ferrari Testarossa dan verschijnt er waarschijnlijk óf een rode in je hoofd óf een witte. Dat zijn de twee meest iconische kleuren, maar natuurlijk niet de enige. De Testarossa is bijvoorbeeld ook in Nero geleverd, oftewel zwart. Een kleur die ook heel goed bij het model past. Misschien zelfs beter dan rood, al is dat een gewaagd statement.

Ongeacht de kleur, is de Ferrari Testarossa een legendarische auto, die symbool staat voor de jaren ’80. Qua iconische status doet de Testarossa weinig onder voor de ‘Big Five’ van Ferrari. En dat zijn auto’s die allemaal een veelvoud kosten.

Net als zijn voorganger – de 512 BBi – heeft de Testarossa de kenmerkende platte twaalfcilinder. Deze heeft een cilinderinhoud van 4,9 liter en is goed voor 390 pk en 490 Nm aan koppel. Indrukwekkende cijfers als je bedenkt dat de 288 GTO – die in hetzelfde jaar geïntroduceerd werd – 400 pk en 496 Nm had. Die had weliswaar vier cilinders minder, maar toch.

Zoals je aan het kenteken kunt zien komt deze Testarossa uit Belgenland. Naar verluidt heeft de auto nog maar twee eigenaren gehad. De huidige heeft de auto al 25 jaar in zijn bezit. Hij is verantwoordelijk voor het grootste deel van de 54.800 km die op de teller staat, want hij kocht de Testarossa met minder dan 12.000 km.

Deze Testarossa in een zeldzame kleurstelling is nu dus op zoek naar een derde eigenaar. De auto wordt momenteel geveild via onze vrienden van Collecting Cars. Om de veiling extra spannend te maken wordt deze Ferrari ‘No Reserve’ geveild, dus hij gaat sowieso naar de hoogste bieder. Als je zelf ook een bod wil uitbrengen kan dat nog tot en met volgende week woensdag.

