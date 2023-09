Bied mee op een Frankenstein-creatie uit vervlogen tijden

Nu heb je Mansory, vroegâh had je dit soort creaties. De Frankenstein-creatie van de dag is een heftige.

De wereld van tuning biedt mogelijkheden, eigenlijk voor iedereen. Een beetje meer power? Prima. Nieuwe velgen? Kan helemaal. Iets heel simpels als een nieuwe inleg in het interieur? Tuurlijk. Je kan ook dit alles tot het extreme brengen. En dan nog een beetje verder. Dat doen bedrijven als Mansory heden ten dage, maar huisvlijterts kunnen en konden er ook wat van.

Frankenstein-creatie

Neem nou de creatie van vandaag, die op de goede oude edities van de Essen Motorshow niet zou misstaan. Of SEMA, het is een Amerikaans bouwsel. De basis moet je even goed voor zoeken, maar we kunnen verklappen dat het een Honda Civic Coupé (EK) uit 1996 is. Ook wel het type auto dat vaak voor dit soort projecten wordt gebruikt.

Leentjebuur

De bodykit lijkt helemaal met de hand gemaakt, zoals dat dan ging. Als je toch alles helemaal zelf aan het maken bent, kunnen zaken zoals verlichting ook wel van plek veranderen. Zo besloot de bouwer van deze Civic dat de grille van een BMW beter staat, dus werd er een volledig nieuwe motorkap met een BMW-grille (E39?) op geboetseerd. En de koplampen komen van een Nissan Skyline (R34). Gek genoeg lijkt het niet bizar onnatuurlijk, maar echt mooi is het ook niet.

Achterlichten

Een andere trend die in de tijd van deze Frankenstein Civic veel te zien was: een volledig lege achterkant. Zaken als uitsparingen voor kentekens en details in de bumper werden verwijderd en vooral één grote vlakte moet de aandacht trekken. Wederom: als je dan toch bezig bent met alles dichtkleien, dan kan je ook nieuwe achterlichten plaatsen. Dus werden deze hippe ronde lampen geplaatst. Waar ze vandaan komen? Het wordt wellicht wat duidelijker als je ze een kwartslag draait.

Daarnaast is de Civic ook nog eens voorzien van een widebody rondom, maar dan zonder dat de velgen beter in het plaatje passen. Je kan de auto overigens verhogen en verlagen middels airride.

Interieur

Het interieur is waar de betere Pimp My Ride-taferelen plaatsvinden. Het thema is rood en iets met handen. Veel handafdrukken dan wel 3D-gesculptuurde handen. Waar dat op slaat? Geen idee. Ook was het kennelijk handig om de tellers in het midden te hebben en een radio head-unit voor je neus, in plaats van andersom. Qua speakers en schermpjes is het natuurlijk ook dik in orde in deze Civic.

Kopen

Er is duidelijk veel tijd en moeite gaan zitten in deze Honda Civic. Heftig is ‘ie zeker, duur niet zo. Hij staat te veil op Cars & Bids en met nog twee uurtjes te gaan op moment van schrijven moet ‘ie 3.050 dollar opleveren.