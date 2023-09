Dit worden de nieuwe MRB tarieven van elektrische auto’s

Hoeveel wegenbelasting ga je betaling over je elektrische auto? We zochten het eventjes uit wat de nieuwe MRB tarieven voor elektrische auto’s zijn.

Al jaren lang is onze lieve overheid bezig om te zorgen dat we met zijn allen schonere auto’s gaan kopen. Dat is in basis een heel erg nobel doel, natuurlijk. Diverse kabinetten (wel onder Rutte, uiteraard) hebben geprobeerd er wat van te maken. Uiteindelijk valt op elk plan wel iets te schieten en zijn er altijd schrijnende situaties die onze ‘roverheid’ dan heeft veroorzaakt.

Op dit moment is de elektrisch auto heet aan het worden. Gevoelsmatig lijken we op een soort kantelpunt te zitten waardoor we begrijpen dat er simpelweg betere alternatieven zijn in vergelijking met een benzinemotor of een diesel.

De laadtijden van EV’s is telkens beter, je komt verder op een accu, er is meer aanbod dan ooit en de prijzen worden iets interessanter.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor EV’s vervalt

Maar gaat de EV nog een laatste zetje in de rug krijgen? Nou, niet als het aan de overheid ligt. Zoals bekend zijn elektrische auto’s vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (in de volksmond wegenbelasting genoemd). Dit is een manier om een elektrische auto een stukje interessanter te maken. Een beetje benzineauto kost zo 75 euro in de maand en een gelijkwaardige diesel kost zelfs het dubbele.

In 2026 komt de MRB-vrijstelling te vervallen en de Bovag heeft in de smiezen dat er geen gewichtscompensatie is. Natuurlijk, dat kun je zien aankomen, maar het probleem is dat het tarief identiek is aan die van benzineautos’s. Dat zou een enorme stap terug zijn. Elektrische auto’s hebben namelijk een accu en die zijn heel erg zwaar (daar komen we zo nog eventjes op terug). Ergens hadden wij verwacht dat ze bij de overheid ergens een soort van halftarief of driekwart tarief zouden invoeren. Zo heb je toch belasting, maar wel stapsgewijs.

MRB tarieven elektrische auto’s

Enfin, we hebben eventjes zitten rekenen. Want wat zou jij kwijt zijn aan motorrijtuigenbelasting voor je elektrische auto? Ja, hetzelfde als bij een benzineauto van hetzelfde gewicht.

Maar omdat het de EV’s dus een stukje zwaarder zijn dan een vergelijkbare auto met plofmotor, zijn het toch vrij snel substantiële bedragen. In dit geval hebben we gekozen voor willekeurige modellen, dus niet zo zeer de zwaarste van de range.

Model (+uitvoering) Gewicht MRB Audi Q4 e-tron 45 quattro 2.135 kg € 125 BMW iX xDrive50 2.510 kg € 147 Cupra Born 170 kW Adrenaline 1.738 kg € 93 Dacia Spring 65 Adrenaline 935 kg € 28 Fiat 500e 42 kWh Urban 1.265 kg € 60 Ford Mustang Mach-e 75 kw Premium 1.963 kg € 117 Honda e:Ny1 Elegance 1.630 kg € 253 Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh Connect 1.910 kg € 109 Hyundai Kona 65.4 kW Connect 1.690 kg € 93 Jaguar I-PACE EV400 2.133 kg € 125 Kia EV9 Launch Edition 2.401 kg € 150 Lotus Eletre R 2.700 kg € 174 Mazda MX-30 145 Exclusive 1.620 kg € 85 Mercedes-Benz EQE350+ Long Range 2.255 kg € 142 Mercedes-Benz EQS SUV 580 4Matic 2.710 kg € 174 MG 4 Long Range Luxury 1.675 kg € 93 Nissan Leaf e+ 1.605 kg € 85 Polestar 2 Long Range Single Motor 1.910 kg € 109 Porsche Taycan Sport Turismo 2.055 kg € 125 Renault Mégane E-Tech 60 220 pk Optimum 1.611 kg € 85 Skoda Enyaq iV 80 kW Business Edition Plus 1.975 kg € 117 Smart #1 Premium 1.788 kg € 101 Tesla Model 3 SR 1.765 kg € 101 Tesla Model Y Long Range AWD 1.965 kg € 117 Volkswagen ID5 GTX 2.142 kg € 125 Volkswagen ID Buzz Pro 2.357 kg € 150 Volvo EX90 Twin Motor Ultra 2.718 kg € 174

MRB tarieven elektrische auto’s in vergelijking met normale auto’s

Maar misschien nog wel sappiger is eigenlijk hoe het staat met de auto’s waar er elektrische varianten als benzineversies zijn. Dan kun je namelijk zien dat elektrische auto’s zonder uitzondering duurder zullen gaan worden dan de auto met verbrandingsmotor waar ze op gebaseerd zijn.

Model (elektrisch) MRB Model (ICE) MRB BMW 430i Gran Coupé (1.620 kg) € 85 i4 eDrive35 (2.050 kg) € 117 Citroën C4 X PureTech 130 (1.339 kg) € 60 ë-C4 X 50 kWh (1.559 kg) € 85 Hyundai Kona 1.6 GDI HEV (1.410 kg) € 60 Kona Electric 48 kW (1.585 kg) € 85 Mercedes-Benz GLB 250 4Matic (1.630 kg) € 85 EQB 300 4Matic (2.100 kg) € 125 Opel Astra 1.2T 130 pk (1.271 kg) € 60 Astra Electric (1.636 kg) € 85 Peugeot 208 Allure 100 pk (1.195 kg) € 56 Peugeot e-208 (1.430 kg) € 69 Toyota Proace City Verso Turbo 130 pk (1.365 kg) € 69 Proace Electric 50 kWh (1.565 kg) € 85 Volvo XC40 (1.602 kg) € 85 XC40 Recharge (1.940 kg) € 109

Uiteraard hopen we niet dat er een gewiekste aanstaand minister met snedige bedoelingen meeleest, maar dit ‘probleem’ is eenvoudig op te lossen. Verdubbel de MRB voor benzineauto’s en diesels en de oude status quo is weer hersteld. Aangezien we toch moeten rijden, zal iedereen toch betalen. En krijgt de overheid zijn inkomsten terug.