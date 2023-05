Bied mee op 1 van de 333 Audi A1 Quattro’s!

Nog iemand interesse in een zeldzaam bommetje?

Supercars met grote motoren hebben zeker hun charme, maar als het puur gaat om rijplezier gaat er weinig boven een hot hatch. In deze categorie valt er genoeg te kiezen, maar een van de gaafste hot hatches uit het recente verleden is toch wel de Audi A1 Quattro. Het is niet de meest betaalbare hot hatch, maar je hebt wél wat bijzonders.

Hoewel de Audi A1 was bedoeld als Mini-rivaal kwam er in eerste instantie geen sportieve versie in de vorm van een S1 of RS1. Audi kwam in 2012 echter wel met iets anders op de proppen: de gelimiteerde Audi A1 quattro.

Bij special editions wordt er nog wel eens vergeten wat ‘special’ betekent, maar de A1 quattro is daadwerkelijk speciaal. Zoals de naam al doet vermoeden kreeg de A1 voor de gelegenheid vierwielaandrijving (met haldex-koppeling), wat aardig bijzonder is in het B-segment.

Hetzelfde geldt voor het vermogen van 256 pk. Ter vergelijking: de Mini John Cooper Works GP uit 2012 (toch ook niet de minste) leverde 218 pk. De Audi A1 quattro was dus in één klap de koning van het B-segment.

Qua uiterlijk onderscheidt de A1 quattro zich onder meer met de spoiler, het zwarte gedeelte tussen de achterlichten en natuurlijk de übercoole witte velgen. Wit was overigens ook de enige kleur waarin de auto geleverd is.

Van de Audi A1 quattro zijn slechts 333 stuks gebouwd, waarvan er 10 op Nederlands kenteken staan. Eentje daarvan wordt op dit moment geveild via Collecting Cars. Het betreft een volledig origineel exemplaar (waarom zou je er ook wat aan veranderen?) met iets meer dan 53.000 km op de teller.

Als je wel blij wordt van een uniek B-segment bommetje dan kun je dus meebieden. Dit kan nog tot en met 19.20 aanstaande vrijdag.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!