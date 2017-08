Bieden! Gepantserde S600 Limo met elektro problemen

Een hoofdpijndossier op wielen of een buitenkansje?

We zijn erg benieuwd in welke branche je zonder blikken of blozen met een auto als deze kunt komen voorrijden. Wie echter lekker verdient aan z’n Uberritjes kan eens overwegen om te bieden op deze mastodont uit 2008. Het gaat om een S600 dus V12 met twee zitplaatsen voorin en vier zit plaatsen achterin.

Daartussen bevindt zich een glazen scheidingswand zodat je niet naar de small talk van je vrachtjes hoeft te luisteren. Bovendien kun je het ruitje blurren. Echte players prikken vlaggetjes met het familiewapen links en rechts op de neus en er zitten hele coole blauwe en rode lampjes in de grille.

Schakelen hoeft niet, want automaat. Opletten hoeft ook niet, want adaptieve cruise control. Eigenlijk is er heel weinig mis met dit ding dat ook nog eens gepantserd is. Helaas vermeldt de advertentie niet tot welk level, maar we gokken dat het geboefte een flinke proppenschieter nodig heeft om deze Benz aan de kant te zetten.

Dan de downsides. Parkeren wordt een probleempje, de importbelasting is nog niet voldaan en de S600 heeft “diverse electronische storingen” (sec). Bieden kan vanaf 130.000 euro bij onze vrienden van BVA Auctions. De veiling start morgen om 17:00. Succes!

Dank voor alle tips!