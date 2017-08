Max Verstappen tot nu toe de zesde beste coureur van 2017

De vraag is, welke geinponem durft dat te beweren?

Nee, het is niet Henk Jansen uit Lutjebroek, maar niemand minder dan het veelgeprezen Sky F1 die deze inschatting heeft gemaakt. De Britten geven de coureurs iedere race een cijfer en hebben nu de balans opgemaakt voor de eerste 11 races. Wat blijkt: Max scoort slechts het zesde hoogste gemiddelde. Veel van onze lezers geven in de comments vaak aan dat ze het liefst naar de F1 kijken via Sky F1, maar dat kan nu weleens veranderen natuurlijk.

Wie hebben het volgens Sky dan beter gedaan dan MV33? Wel, Vettel, Hamilton, Alonso, Bottas en -ouch- Ricciardo. Opvallend genoeg voert Vettel de lijst aan ten faveure van Hamilton bij de doorgaans chauvinistische Britten. Zeker na het akkefietje in Azerbeidzjan zou je dat wellicht niet verwachten, maar there you go.

Dat Max als van de andere vijf coureurs die bij Ferrari, Mercedes en Red Bull rijden slechts Kimi achter zich weet te houden getuigt wat ons betreft van een sterk staaltje scorebord-journalistiek. Als je ‘achter de cijfers’ kijkt zie je dat Max stiekem best een goed jaar doormaakt waar het gaat om zijn eigen prestaties. De beoordeling ligt dus ook een beetje aan in hoeverre je het finishen van races toedigt aan de kwaliteit van de coureur. Enfin, 12 coureurs scoren een 7,00 of hoger, te weten:

Vettel : 8,68

Hamilton: 8,36

Alonso: 8,00

Bottas: 7,82

Ricciardo: 7,70

Verstappen: 7,50

Perez: 7,45

Ocon: 7,18

Raikkonen: 7,15

Massa: 7,15

Hulkenberg: 7,09

Sainz: 7,00

Je kan een en ander zelf nog even rechtzetten door de poll in te vullen.