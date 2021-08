Dit is de goedkoopste stretched limo van Marktplaats

Een streched limo is altijd leuk. Zeker als het ook nog eens de goedkoopste van Marktplaats is.

Als je aan willekeurige mensen vraagt wat nou hun hoogtepunt is als het op auto’s aankomt, is het vaak ‘meerijden in een stretched limo’. Dat heeft gewoon altijd wel wat, vinden veel mensen en ze hebben wat mij betreft gelijk.

Want al is het vaak helemaal niet zo duur om een uurtje zo’n verlengde limousine te huren, het geeft toch een bepaald gevoel van rijkdom als je achterin meerijdt.

Ook studenten rijden vaak in een stretched limo

Dat klinkt gek, maar studenten hebben vaak ook zo’n ding. Of eigenlijk, de besturen van studentenverenigingen laten zich gaarne verplaatsen in een -bij voorkeur- dikke, Amerikaanse sloep.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik als eerstejaars Lid onze Senaat mocht rondrijden in hun machtige Cadillac limousine. Vooral de smalle weggetjes het wonderschone Utrecht uit was een opgave, zeker met 8 dronken gasten achterin die het zelf allemaal wel even beter wisten.

Maar toch was het een belevenis van jewelste, zeker als je de Senaatslimo weer zonder (extra) deuken en krassen terug wist te brengen.

Nu kun je er zelf een op de kop tikken

En ook nog eens voor weinig. Want het zal je misschien verbazen, de goedkoopste stretched limo van Marktplaats kost niet meer dan 4990 euro. En voor die centen krijg je heel wat strekkende meters aan auto. Oh ja, hoe lang de auto in zijn geheel is, moet ik je schuldig blijven. De wielbasis is in elk geval al 397 centimeter. Fors!

De limo is een Cadillac DeVille uit 2000 met 145.000 kilometer op de klok. Die kilometers zijn gedraaid met een 5.6 liter V8 onder de motorkap. Met 32 kleppen en 279. De befaamde Northstar motor hebben we het hier over. En de auto ‘verkeerd’ ook nog eens in goede staat. Wat wil een mens nog meer?

Het is ook een ideale gezinswagen

Je kunt er ook lekker mee rijden als je het studentenstadium ontgroeid bent en een gezinnetje hebt. Ik heb me laten vertellen dat het vaak een hel is om een broertje en een zusje op de achterbank te hebben tijdens een lange rit. Nou niet in deze limo.

Die heeft namelijk twee achterbanken, ieder met twee eigen deuren. Dus nooit meer gedoe over wie er waar mag zitten en dat ‘Willemijn altijd op mijn plaats zit en dat Mees me duwt en dat ik achter mama wil zitten nee ik nee ik nouuuuu niet slaan mama hij slaat jij begon stommerd je bent zelf stom nouuuuu’… En die luxe voor maar 4990 euro.

Het is dat ik geen kinderen heb, anders zou ik het wel weten.

Ben jij nou benieuwd naar de goedkoopste stretched limo van Marktplaats? Je kunt de advertentie hier vinden. Mede namens je vrouw (m/v/x) graag gedaan!