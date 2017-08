Autojunk Foto Van De Maand – Juli 2017

Ondanks de vakantie zetten we ook nu weer de lekkerste foto's van de afgelopen maand voor je op een rijtje.

Maar niet voordat we je laten kennismaken met de winnaar van vorige maand. In de maand juni was het namelijk @mickkok die ervandoor ging met de geheel verzorgde trip voor twee personen naar Ibiza. Oké, das overdreven, maar hij schoot wel geweldig fraaie plaatjes van een al even mooie Jaguar E-Type.

Omdat hij vorige maand de winst pakte mag Mick in deze editie fungeren als gastjurylid. Samen met onze eigen kenners koos hij de volgende drie toppers uit.

Plaats 3: Toyota GT86



Eigenlijk stond er een Audi RS3 in deze lijst, maar niemand minder dan @autoblogger sprak z’n veto uit. In plaats daarvan werd de fraaie Toyota GT86 van @vinc erin gezet. Een verrassende keuze en bovendien zat er een mooi verhaal aan de fotoserie vast. Eigenlijk zie je zo’n GT86 (of Subaru BRZ) veel te weinig op de Nederlandse wegen…

Plaats 2: Mercedes SLS AMG GT Final Edition



Woah! Een fraaie omgeving en een minstens even lekkere auto, goed werk @spotter474. De SLS herinnert aan de tijden waarin Mercedes nog gewoon weg kwam met een vette, atmosferische 6,2 liter V8 die ook nog eens bijzonder gaaf werd verpakt. Mick: “Simpel en strak. Mooie locatie, goede auto. Foto is verder niet heel spannend, maar het totaalplaatje is leuk.”

Plaats 1: Duo in Parijs



24 cilinders en misschien wel het bekendste monument van Europa op de achtergrond: dan verdien je de eerste positie. De winst gaat naar niemand minder dan @Rynnus, die volgende maand ons gastjurylid is. Proficiat! Mick: “Licht is prachtig, alsook de achtergrond. Lekker clean en in mooi perspectief geschoten. Voor mij op 1, want er zit een soort magisch tintje aan deze foto dat ik moeilijk kan beschrijven.”