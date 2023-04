Bieden maar: de inboedel van Lightyear staat te koop

Je kunt tóch nog een Lightyear 0 kopen, al is het niet een kwestie van instappen en wegwezen.

Als er ooit een moment was om een nieuwe automerk uit de grond te stampen, dan was het wel in de laatste 10 á 15 jaar. Toch blijft de kans op falen enorm groot. Dat heeft ook ons eigen Lightyear ondervonden. Ze gaan nog wel door, maar het Ligthyear 0-project is definitief mislukt.

Maandag brachten we jullie al op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Lightyear-saga. Het bedrijf heeft officieel een doorstart gemaakt, nadat de toko in januari op de fles ging. Voor de volledigheid: het bedrijf dat failliet ging was Atlas Technologies, die verantwoordelijk was voor de productie van de Lightyear 0.

De curator moet er natuurlijk nog zoveel mogelijk geld uit zien te slepen, dus daarom wordt de inboedel van Lightyear c.q. Atlas Technologies geveild. Dat konden we maandag al melden, maar nu staat de veiling online. We kunnen dus zien wat er precies te halen is.

Als je een kant-en-klare Lightyear 0 verwacht kom je van een koude kermis thuis. Het gaat namelijk alleen om prototypes, die in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. Er zit eigenlijk maar één exemplaar tussen dat zowel vanbuiten als vanbinnen compleet oogt (kavel 1), maar dat is een showauto die hooguit 20 km/u kan. Misschien leuk voor je zoontje.

De andere auto’s zijn prototypes, die – als het mee zit – kunnen rijden, maar wel wat onderdelen missen. Vooral de afwerking van het interieur laat te wensen over. Bovendien moet je een omslachtige procedure volgen om de auto te starten. Gelukkig zit er een handige instructievideo bij:

De inboedel van Lightyear wordt geveild via Troostwijk, waar je alle kavels kunt bekijken en online mee kunt bieden. Je mag ook 19 april komen kijken in Helmond. Naast rijdende prototypes zijn er ook nog een aantal karkassen en een berg losse onderdelen. Doe er je voordeel mee. En vergeet niet: dit zou wel eens je laatste kans kunnen zijn om ooit een Lightyear te kopen.