Volkswagen Atlas Peak Edition heeft extra kleine wielen

De kleine wielen van de Volkswagen Atlas Peak Edition staan erg goed.

Van alle crossovers die Volkswagen maakt, krijgen wij Nederlanders niet eens alles. Naast de T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabrio, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, ID4 en ID5 zijn er namelijk nog een heleboel meer. en van de tofste die wij helaas niet krijg is – naast de Touareg uiteraard – de Volkswagen Atlas.

Dat is een crossover op MQB-basis die ongeveer even groot is als de net genoemde Touareg, alleen ligt de focus minder op luxe en capabiliteit en meer op een lage prijs en maximale binnenruimte.

Volkswagen Atlas Peak Edition

De Peak Edition van de Volkswagen Atlas is een nieuwe uitvoering die hier in Capelle aan de IJssel, Winterswijk of Oss niet zo misstaan. Het idee van de Peak Edition komt van de Basecamp-concept van een paar jaar terug.

Dat model wordt nu eindelijk in productie genomen. Het is een ruige versie die meer een terreinauto-voorkomen heft dan dat het wederom een faux-sportief apparaat moet zijn. Kijk, dat zien we graag!

De Atlas Peak Edition heeft dan ook een ander front met hoogglans zwarte grille en vele aluminium(kleurige) accenten. Extra leuk zijn de wielen, want dat zijn lekker kleine 18 inch velgjes met enorme offroad banden. Kijk jongens, zó is een crossover wel leuk! Het zal ongetwijfeld een enorm lawaai maken en lekker vaag sturen, maar het staat wel cool.

De Peak Edition heeft verder ook zilveren accenten aan de zijkant die een soort treeplank moeten suggereren. Je kunt de Peak Edition aan twee exclusieve kleuren herkennen: Pure Grey (meh) en Avocado Green (cool!).

Interieur en motor

In het interieur ziet alles eruit alsof het tegen een stootje kan. De Atlas is duidelijk minder luxe dan de Touareg die hier al en tijdje niet meer leverbaar is. De stoelen zijn Titan Black lederlook met grijze accenten en oranje stiksels. Oranje! Staat altijd goed met groen.

Verder ook hier hoogglans zwarte accenten en sfeerverlichting met keuze uit 30 kleuren die perfect bij jou gemoedstoestand passen. Daarnaast is er een 10,25-inch groot instrumentenpaneel en een 12 inch infotainmentscherm om je op de hoogte te houden van de buitentemperatuur, files en natuurlijk de laatste aanbiedingen van de Dirk van den Broek.

Tot slot de aandrijflijn. De Atlas was namelijk een van de laatste auto’s waarin de VR6-motor gelepeld werd. Nu niet meer, helaas. Er is een 2.0 TSI die overigens behoorlijk krachtig is met 269 pk en 370 Nm. Deze is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling (DSG).

Uiteraard is vierwielaandrijving standaard (4Motion). Het is een MQB-auto, dus met de motor overdwars en de transmissie ernaast. Het vierwielaandrijvingssysteem is er eentje met een Haldex-koppeling, dus het is een echte VW (de Touareg was eigenlijk een Audi met VW-logo). De Volkswagen Atlas Peak Edition is aangekondigd voor de New York Motor Show die nu zijn deuren heeft geopend en zal later leverbaar worden. Hopelijk importeert iemand er eentje naar Nederland.

