Jouw belastinggeld gaat naar een autofabriek van Lightyear

De overheid steekt belastinggeld in de autofabriek van Lightyear die een auto maakt met zonnepanelen.

Overal zijn tekorten en het leven is knetterduur. Lastenverlichting is (nog) niet aan de orde. Toch heeft de overheid een potje gevonden om te investeren in een autofabriek. Goed nieuws dus voor het bedrijf Lightyear dat een auto maakt dat kan rijden op zonnepanelen. Zij willen deze auto als eerste fabrikant massaal produceren en daarvoor is poen nodig. Het bedrijf is voortgekomen uit de TU-Eindhoven en is een van bekendste start-ups van ons land. Het bestaat sinds 2016 en sindsdien timmert het hard aan de weg.

We hebben er hier natuurlijk ook vaker aandacht aan besteed.

Belastinggeld naar autofabriek van Lightyear

Het is natuurlijk ook in theorie een geweldige technologie. Om de techniek werkbaar en produceerbaar te maken is geld nodig. Daarom is er een nieuwe investeringsronde. Het bedrijf haalt in deze ronde 81 miljoen euro op. Dit geld wordt opgebracht door uiteenlopende partijen. Eén van deze partijen is de provincie Noord-Brabant maar ook het nationale investeringsfonds Invest-NL. Hoeveel zij investeren en wat zij ervoor terugkrijgen, dat is niet openbaar gemaakt.

De start-up heeft een personenauto ontwikkeld met een elektrisch zonnedak. De auto moet geen stadskarretje worden, maar een heuse gezinsauto. Het dak maakt het mogelijk dat het voertuig zichzelf kan opladen. Er zijn inmiddels 150 van deze auto’s gemaakt volgens Lightyear zelf. Nu zijn ze naar eigen zeggen klaar voor het grotere werk. Eind dit jaar zou begonnen moeten worden in Finland met de productie van de eerste duizend serieproductie auto’s

Massaproductie

Het opgehaalde geld zal ingezet worden om de auto verder te ontwikkelen en klaar te maken voor massaproductie. Het bedrijf heeft nu al 500 werknemers en zal hierdoor nog meer werkgelegenheid bieden. De toekomstige auto, als de massaproductie lukt, gaat ongeveer 30.000,- euro kosten. Let op, dit is een vanaf prijs en we weten allemaal hoe dit werkt. Vermoedelijk zal de prijs nog stijgen. Zeker als je kijkt hoe duur de huidige auto is, die kost namelijk 250k.

Er is dus werk aan winkel om de auto betaalbaar te krijgen. De eerste klanten staan overigens al in de startblokken. Iedereen ziet de potentie van een (echte) duurzame auto. Lightyear heeft al afspraken gemaakt met MyWheels en Leaseplan. Deze twee bedrijven zijn van plan om in totaal 10.000 voertuigen af te nemen.

Het idee is briljant, maar we zijn benieuwd hoeveel investeringsrondes er nog moeten volgen voordat jij er eentje kunt kopen. Tot die tijd graag wel je provinciale opcenten blijven betalen maandelijks voor jouw vervuilende auto. En doorr!