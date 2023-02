Oh, Lightyear heeft slechts 1 miljard nodig!

De Nederlandse startup Lightyear heeft slechts 1 miljard om een doorstart te maken. Waar ;raten we dan over?

Het idee van Lightyear is erg innovatief. In principe hebben ze de elektrische auto verbeterd. Natuurlijk met hun paradepaardje, zonne-energie. Maar de Lightyear One (later de 0, waarom weet niemand) was meer dan alleen zonne-technologie.

De auto was smal, lang, zeer aerodynamisch. De auto was expres zo licht mogelijk, zodat de accu’s niet al te groot hoefde te zijn. Kortom, best een aardig idee.

Nog voordat de Lightyear het productiestadium naderde, gingen er al de verhalen over een Lightyear 2, een kleiner en betaalbaarder model. De Lightyear 1 zou aanvankelijk 110 mille kosten, maar dat werd uiteindelijk meer dan het het dubbele. De Lightyear 2 moest voor 30 mille in de prijslijsten komen te staan. Maar natuurlijk…

Lightyear heeft 1 miljard nodig voor doorstart

Ondanks enorm veel interesse én orders voor de 2, besloot men de 0 te schrappen. Er ging enorm veel geld door het project, terwijl er bijna niets binnenkwam. Zelfs Jean-Ralphio en Tom Haverford hebben nog nooit zo snel zoveel geld er doorheen gejast.

In het persbericht was Lightyear nog optimistisch, want nu gingen ze zich focussen op de Lightyear 2, waar veel interesse in is (waarom weet echter niemand, want het is nog geen eens een concept).

Maar bestaat er een kans dat Lightyear een doorstart zal maken? Volgens de oud-CFO van Lightyear – Laurens Weers – is dat zeer onwaarschijnlijk. Hij schat in dat het bedrijf minimaal 1 miljard euro nodig heeft om uberhaupt voort te kunnen bestaan. Dat meldt hij aan CFO.nl.

Gesprekken met VDL

Overigens is het zeker niet dat Lightyear gedoemd was te mislukken. het heeft ook te maken met de huidige situatie waarin de wereld zich bevindt. Er is veel geopolitieke onrust, er is behoorlijk wat inflatie, de rentes lopen op en het gaat binnenkort heel erg hard waaien (dat laatste is waar, maar heeft er niets mee te maken). Al die factoren zorgen ervoor dat investeerders vinden nog lastiger is.

Volgens de curator zijn er overigens al diverse partijen die interesse hebben getoond. De komende dagen zijn er gesprekken met VDL, je weet wel, de partij die de NedCar-fabriek runt.

Een doorstart lijkt zeer onwaarschijnlijk. Het zou ons niet verbazen dat de complete boel ploft en een autofabrikant later de overblijfselen voor een schijntje overneemt, om vervolgens wat techniek toe te passen in de eigen elektrische auto’s.

