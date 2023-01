Ja hoor: Lightyear gaat (grotendeels) op de fles

Officieel is Lightyear nog niet in zijn geheel failliet, maar de dochteronderneming waar het leeuwendeel van het personeel werkt is dat wel.

De toekomst van een start-up als Lightyear is altijd onzeker, maar toch kwam het nieuws van eerder deze week een beetje als een donderslag bij heldere hemel. Ze bleken opeens te stoppen met de productie van de Lightyear 0. Terwijl het vorige week nog voor de wind leek te gaan. Toen meldde Lightyear namelijk dat ze een order van 10.000 Lightyear 2’s binnen hadden.

Het was meteen duidelijk hoe de vlag ervoor hing, want Atlas Technologies B.V. had uitstel van betaling aangevraagd. Die B.V. is dus een dochteronderneming van Lightyear, die verantwoordelijk is voor de productie van de Lightyear 0. Daar zijn ruim 600 man werkzaam, wat waarschijnlijk zo’n beetje het voltallig personeel is van Lightyear.

Inmiddels is het zover: Atlas Technologies B.V. is definitief failliet. Dat laat Lightyear zelf weten in een bericht op hun website. De B.V. maakt weer onderdeel uit van Atlas Technologies Holding, waar ook nog Lightyear Layer B.V. onder valt. Dankzij deze constructie is Lightyear niet in zijn geheel omgevallen, maar het is niet bekend hoeveel het nu nog voorstelt.

Lightyear gaf maandag aan “volledig te focussen op de Lightyear 2”. Die is dus nog niet van baan, maar het ziet er vrij somber uit voor dit model. Lightyear heeft daarvoor nog investeerders nodig. Die zullen wel drie keer nadenken voordat ze geld steken in een toko die al half failliet is.

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met het personeel. Evenmin is bekend wat er gaat gebeuren met de aanbetalingen van klanten die een Lightyear 0 hadden besteld. Intussen zit ook het Finse Valmet Automotive met de gebakken peren, want de productie van de Lightyear 0 was daar al gestart. Er zijn nu maar een handjevol auto’s van de band gerold.