BMW past bijna het hele assortiment aan!

Lees hier over er alle veranderingen die BMW doorvoert.

Doorgaans is het zo dat automerken maar mondjesmaat informatie delen in persberichten. Een nieuwe uitvoering wordt grondig besproken, maar een prijs? Nee, die bewaart het merk nog liever even voor een later moment. Zo krijgt de auto twee keer aandacht. En wij trappen er gewoon in.

BMW gooit het vandaag over een andere boeg. Het merk poept in één keer álle aanstaande veranderingen uit. Van veranderingen in de optielijst tot volwaardige nieuwe instappers. Ik zal mijn best doen om alle aanpassingen te belichten in dit overzicht. We zullen de veranderingen per BMW-model af gaan.

2-serie Gran Coupé

Te beginnen met de kleinste BMW waarbij iets verandert: de 2-serie. Vanaf april dit jaar kun je in de BMW-configurator terecht voor twee nieuwe uitvoeringen van de 2-serie Gran Coupé, waarvan eentje de nieuwe instapper is.

De nieuwe, goedkoopste 2-serie Gran Coupé is de 216. De nieuwe uitvoering krijgt een 1.5-liter driecilinder die 122 pk en 230 Nm produceert. Schakelen gaat altijd via een automaat met zeven versnellingen en een dubbele koppeling. De instap-Gran Coupé moet in 9,9 seconden van 0 naar 100 km/u kunnen sprinten. Een prijs is er nog niet (toch nog een extra persmomentje?), maar die zal nooit meer zijn dan € 45.613,30. Dat is namelijk de prijs van de huidige, goedkoopste vijfdeurs 2-serie.

Dan heb jij nog een 2-serie Gran Coupé tegoed, namelijk de 223 xDrive. Deze versie schiet in 6,4 seconden naar de 100 km/u dankzij een viercilinder mild-hybride aandrijflijn die 218 pk produceert. De productie van beide nieuwe Gran Coupés moet in maart al beginnen in Leipzig.

5-serie

Door naar de 5-serie, of beter gezegd: de i5 want daar zitten de grootste veranderingen. BMW gaat voor het eerste gebruik maken van halfgeleiders van siliciumcarbide. Het is een ontzettend sterke metaalsoort die volgens de NASA er misschien voor kan zorgen dat we ooit elektrisch kunnen vliegen. BMW gebruikt het spul dus nu voor de i5. Mede dankzij deze nieuwe halfgeleiders moet de elektrische 5-serie maximaal 47 kilometer verder kunnen komen. Wat hier ook bij helpt, zijn nieuwe banden, aerodynamische wielen en geoptimaliseerde wiellagers.

Verder krijgt iedereen die een i5 M60 xDrive bestelt er gratis het M Sport Pro-pakket bij en zijn er optionele 19-inch two-tone wielen voor de i5 eDrive 40. Rij je liever nog even in een 5-serie waar benzine of diesel in gaat? Voor die mensen breidt BMW het standaard interieurpakket uit. Alle 5-series krijgen de eerder optionele Interaction Bar met ambilight, lendenondersteuning in de voorstoelen en een Harman Kardon speakerset. De schakelknopjes van iedere 5-serie, van de Tourings tot de M5, zijn de knopjes om de ramen, spiegels en achterklep te bedienen nu standaard in het glanzend zwart. De lederen bekleding kun je nu kiezen in een donkerpaarse kleur.

M5

Over de aanpassingen aan de BMW M5 zijn we snel klaar. Dezelfde paarse interieurkleur kun je kiezen in de M5, naast een taupe-kleur. Dat was hem al.

2-serie Active Tourer & X1

De verandering bij de 2-serie Active Tourer en X1 is eveneens minimaal. Op beide modellen kun je 17-inch lichtmetalen velgen in stervorm bestellen. Dit kan vanaf maart 2025. Tja, als je alle veranderingen bij BMW gaat benoemen, moet je ze ook allemaal meenemen, nietwaar?

X3

Eindelijk weer eens wat uitgebreider nieuws. Net als de 2-serie Gran Coupé breidt het X3-gamma uit. En hoe: de X3 krijgt er een nieuwe, dikke dieselmotor bij. Vanaf mei kun je de X3 bestellen als 40d xDrive. Deze SUV krijgt een 3.0-liter zes-in-lijn dieselmotor die wordt bijgestaan door een 48-volt mild-hybride systeem.

De hybride aandrijflijn zorgt ervoor dat de 40d xDrive de sterkste diesel-X3 wordt. Het vermogen is 303 pk en het koppel 670 Nm. Via een achttraps automaat gaat het vermogen naar alle wielen. De 0-100-tijd is 5,4 seconden en de topsnelheid is 245 km/u. Nu nog even afwachten of je hem ook in Nederland kunt bestellen. Je kunt hier wel al de BMW X3 20d xDrive kopen, dus wat houdt de 40d tegen? BPM misschien?

X5, X6, X7

Ook de allergrootste BMW’s krijgen wat aanpassingen. Vanaf de komende lente krijgen de X5 en X6 standaard adaptieve matrix led-koplampen. Op de X7 zit straks altijd het parkeerhulpje Parking Assistant Professional. Wie de X5, X6 of X7 met de M60i xDrive aandrijflijn bestelt, hoeft niet te betalen voor het M Sport Pro-pakket, de Harman Kardon surroundsound boxen en de zonwerende laag in de ruiten.

PHEV’s

Vanaf maart 2025 kunnen alle plug-in hybride BMW’s een stukje sneller opladen. Het maximale laadvermogen groeit van 7,4 kW naar 11 kW. Dit geldt voor de PHEV-versies van de X1, 2-serie Active Tourer, 7-serie en XM.

Extra’s

We sluiten af met een paar veranderingen die voor het hele merk BMW gelden. Zo kun je BMW Digital Key Plus, zeg maar de app om je auto te ontgrendelen, nu delen met 17 andere apparaten. Tevens kun je vanaf nu beter bellen met als je de Personal eSim in het BMW Operating System 9-systeem hebt zitten. Via die weg kun je ook een WiFi-hotspot de lucht in smijten. Heeft je BMW het 8.5-systeem, dan moet BMW Maps nu wat beter werken.

Tot slot legt BMW zonder meerprijs bij bepaalde modellen een uitgebreider reparatiesetje in de auto. Welke modellen dit zijn, zegt het merk niet. Kopers die na maart 2025 hun BMW bestellen, maken kans op dit speciale pakketje.

Zo, nu ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste BMW-nieuws. En we blijven het in de gaten houden. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe M3 CS Touring verschijnt.