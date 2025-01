Mazda gaat hun logo vervangen en dat brengt een einde aan 28 jaar hetzelfde embleem voeren.

Als autofanaat is het herkennen van logo’s waarschijnlijk het eerste waar je goed in was. Vandaar dat het altijd lastig is om zoiets te veranderen. Alles went, maar in grote lijnen willen automerken vaak vasthouden aan hun herkenbare logo’s. Daarvan weet je dat het werkt en de meeste logo’s doorstaan de tand des tijds wel.

Simplificeren

Logo’s zijn wel onderhevig aan trends. Zo waren bijna alle logo’s op een gegeven moment op een manier chroom, met een soort gedigitaliseerd chroom voor de betere computerschermen. De trend is nu juist dat dit kennelijk oubollig is, en het allemaal simpeler moet. Veel logo’s zijn dus zoals ze al waren, maar dan vrij monotoon en meestal zwart-wit. Denk aan Audi, maar bijvoorbeeld ook het logo van MINI:

Mazda gooit logo overboord

Wanneer we het hebben over dat Mazda hun logo overboord gooit, hebben we het over eenzelfde verandering. Juist bij een logo als dat van Mazda is dat jammer. Het reliëf dat het logo nog heeft, maakt het juist herkenbaar. Bovendien heeft het logo nooit oubollig aangevoeld. Mazda voert dit logo al sinds 1997 en het logo is enkel een klein beetje opgepoetst, nooit helemaal veranderd. Tot nu toe dan.

Het nieuwe logo van Mazda is namelijk als volgt:

Tenminste, Mazda patenteerde dit logo recent en Japanse media berichten dat dit logo het vanaf heden gaat schoppen tot de auto’s. Het chromen logo gaat naar verluidt niet helemaal weg, maar op het exterieur van Mazda’s ga je het simpele logo terugvinden. Volgens het Japanse merk zou het nieuwe logo beter passen bij het ‘digitale tijdperk’ en ‘meer passen bij de weergave op smartphones’.

Op de Mazda EZ-6 (de eerder onthulde ‘wereldwijde’ versie van de Mazda 6e) zie je bijvoorbeeld dat het platte logo licht geeft. Op de 6e valt juist op dat het logo nog steeds het chromen ‘oude’ logo is, maar dan kan de 6e dus de laatste auto zijn die dit embleem voert. Of een subtiele facelift verandert het, je weet het maar nooit.

Het kan aan ons liggen (of ondergetekende als keiharde Mazda-fanboy), maar het logo wordt zo veel generieker. Het voelt als een downgrade. Maar goed, in de praktijk blijkt bij al deze versimpelde logo’s dat het uiteindelijk wel mee valt. Dus we blijven even afwachten tot het logo ook daadwerkelijk op een auto verschijnt.