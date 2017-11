Zo goed als nieuwe Ferrari 512 BB blijkt gewild

Mooi ding zeg.

Een oudere Ferrari in een uitmuntende staat vinden. Het valt niet mee, maar dit exemplaar is me er eentje. Het unieke Ferrari Tailor Made interieur heb ik bijvoorbeeld nog niet vaker gezien. Ook is het uiterlijk behoorlijk uniek. Check bijvoorbeeld die stance van de wielen.

De 512 BB in kwestie komt uit 1983 en is rood van kleur met een bruin dak. Dat bruine thema (geïnspireerd op oxidatie) werd doorgetrokken op andere delen van de carrosserie. Een two-tone kleur voor een Ferrari uit deze tijd is opmerkelijk. Een ander detail is het stuur. Het ontwerp is gebaseerd op een pot. Vermoedelijk was de vorige eigenaar, of zijn vrouw, liefhebber van aardewerk.

Een Ferrari in deze staat is vaak lastig te verkopen. Je moet maar net een koper vinden die hier ook de schoonheid van kan zien. De in Los Angeles aangeboden 512 BB bleek, ondanks de beperkte historie, echter gewild. Zo is niet duidelijk hoeveel kilometer de auto heeft gereden. De tellers zijn lastig af te lezen. Er werd door meerdere bieders een bod uitgebracht. Uiteindelijk is de Ferrari verkocht voor een bedrag van 40.000 dollar.