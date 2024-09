Bij deze modellen was een stationwagon je enige optie

Een stationwagon is vaak een versie van een niet-stationwagon, maar soms durft een merk het niet aan om een andere carrosserievariant dan de stationwagon te verkopen.

Een tijdje geleden, toen @willeme nog een collega was, gooide onze immer wijze auto-encyclopedie een gevalletje fuel for thought op. Met de komst van de Volkswagen Passat B9, de huidige generatie, is de Variant de enige Passat die er nog is. Aangezien Variant letterlijk betekent dat het een variant is van een ander model, is die naam nu ietwat dubieus. Denk daar maar eens over na.

Stationwagon exclusive

Ter behoeve van consequent zijn is het wel te begrijpen, want het komt nou eenmaal niet zo vaak voor dat een merk enkel de SW-variant naar ons brengt. Alhoewel, het is te begrijpen. Bij de meeste forse auto’s, met name in het D-segment, is de sedan vaak een zeldzaamheid en de stationwagon verkoopt nog aardig goed. Helaas is de meest recente trend dat ook die het onderspit delven ten opzichte van een SUV.

Edoch, er zijn dus wel modellen geweest waar een andere variant dan de SW van is, maar die kregen wij niet. Voor het gemak houden we het even bij de Nederlandse markt in het specifiek. Op alfabetische volgorde:

Audi RS2 Avant (Typ. 8C / B4)

We gaan uitkijken dat we term ’technisch gezien’ niet té vaak gebruiken in dit artikel. Want technisch gezien was de Audi 80, de auto waarop de RS2 gebaseerd is, er wel als sedan. De veranderingen die van de 80 een RS2 maakten, waren echter zo substantieel dat je het bijna niet over dezelfde auto hebt. Waarom we de RS2 vooral willen benoemen is omdat het van Porsche enkel een SW mocht zijn. Porsche vreesde dat een RS2 Coupé of sedan te veel in het vaarwater van hun eigen modellen zou komen en dus zichzelf in de voet zou schieten. De Avant kannibaliseerde niks wat Porsche bouwde des tijds. Overigens verdient de RS4 Avant (B5) ook een eervolle vermelding, want er was geen RS4 sedan van die generatie. De latere RS4 en RS6 die enkel als Avant kwamen zijn wat gemeen, want daarvan kwamen wel een RS5 en RS7.

Dacia Logan MCV

Je zou kunnen zeggen dat de Dacia Logan MCV er wel als hatchback was in de vorm van de Sandero, maar ja, die heet Sandero. De naam Logan kon je bij de tweede generatie enkel krijgen in combinatie met de letters MCV als stationwagon, wat door de gunstige leaseregels nog best een populaire auto was in Nederland. De Logan sedan, die er voor andere markten wel kwam, sloeg ons over.

Fiat Croma (194)

Ten tijde van de Fiat Stilo had je de keuze uit een driedeurs variant, een vijfdeurs variant en een SW. Toen de Stilo werd opgevolgd door de Bravo, werd het keuzemenu ineens beperkt tot één carrosserievorm, de vijfdeurs hatchback. Daarnaast kwam wel een nieuwe stationwagon in de vorm van de Croma. Een auto die wel techniek deelt met de Bravo, maar verder een wat unieker model is met zelfs een wat unieker eigen frontje. Na de facelift leek de Croma wel zo veel op een Bravo SW dat het net zo goed een Bravo had kunnen zijn.

Fiat Palio Weekend (178)

De Weekend was zeker niet de enige variant van de Palio, het ding is wereldwijd lang en in vele gradaties geleverd. Voor Nederland werden alle carrosserievarianten overgeslagen, behalve de compacte stationwagon. Oké, en de Strada, maar dat was eigenlijk een unicum. De Palio Weekend bediende een ietwat dunbevolkt maar in die tijd opkomend segment: de B-segment SW.

MG 5

Toen MG hier net hun rentree maakte met de ZS EV, namen ze een paar jaar later ook de MG 5 mee. Dit model wat al in het Verenigd Koninkrijk werd verkocht, werd de eerste volledig elektrische stationwagon. Andere carrosserievarianten van de MG 5 werden niet alleen niet aangeboden: ze zijn er niet.

Subaru Levorg

Officieel is de Levorg de stationwagon-versie van de Impreza en WRX, maar de Impreza kwam pas later en zag er iets anders uit en de WRX had je enkel als STI sedan, niet als ‘saaie’ doorsnee versie zoals de Levorg. Naast het feit dat Subaru had bedacht om de Levorg een unieke naam te geven als stationwagon zijnde.

Suzuki Swace

“Technisch gezien”, daar heb je hem weer, kun je een hatchback- en sedanversie van de Suzuki Swace kopen, alleen dan moet je naar de Toyota-dealer. Suzuki gebruikte de Corolla Touring Sports als basis voor de Swace, maar dat was de enige variant die het Japanse merk leende van Toyota. Er is dus geen Suzuki Swace hatchback, tenminste, niet met die naam.

Volkswagen Passat Variant (B9)

We hadden hem al even benoemd, maar de Volkswagen Passat Variant is nu de stationwagon-variant van… helemaal niks. Je kan de B9 enkel en alleen krijgen als stationwagon en dat geldt voor de hele Europese markt. Volkswagen meent dat je kan uitwijken naar een ID.7 als je een sedan wil. En zo niet, dan kan je altijd nog bij Skoda aankloppen waar de technisch identieke Superb nog wel als liftback wordt geleverd.

BONUS: Volvo V40

We twijfelen een beetje over de Volvo V40. De V40 was ooit een volbloed stationwagon en draagt ook de naam ‘V’ die Volvo reserveert voor SW’s. De tweede V40 is qua dimensies niet veel anders dan een Mercedes A-Klasse, wat weer duidelijk een hatchback is. We wilden hem toch even benoemen omdat dit wel je enige optie was in dit segment en de auto ook de C30 opvolgde. En hij is wel duidelijk een slag groter dan de C30.

SUPERBONUS: bijna alle ‘cross’-stationwagons

Iets dat we ook even buiten beschouwing laten: alle stationwagons die geleverd zijn als Cross Country/Allroad/All Terrain/Cross Turismo en noem ze maar op. Die lijst is namelijk tergend lang, omdat dat eigenlijk per definitie een manier was om het gat tussen stationwagon en SUV te verkleinen. De enige uitzondering die we kunnen bedenken is de Volvo S60 Cross Country. Maar goed, we benoemen het hele segment toch even en leuke voorbeelden hiervan zijn weer leuk voor een andere lijst.

Meer lezen? Deze 11 geweldige stationwagons hadden er moeten komen.