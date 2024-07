Mercedes S600L Stationwagon met groen interieur te koop!

Een Mercedes S600L Stationwagon is al bijzonder, al helemaal als je het interieur hebt gezien!

Bij Autoblog kunnen we een snelle stationwagon wel waarderen. Sterker nog, het is waarschijnlijk het populairste autotype. De combinatie van een hoge prestaties, luxe uitrusting en praktisch gemak is ongekend. Het is alleen wel een relatief jong autotype. Pas in de jaren ’90 brak de snelle stationwagon echt lekker door en de grote aantallen kwamen pas ná de milleniumwisseling. Dat betekent dat de jaren ’80 stationwagons soms heerlijk obscuur kunnen zijn.

Gelukkig kwamen er meer in de jaren ’90. Denk aan de Audi RS2 of BMW M5 Touring. Maar wat dacht je van deze S600L Estate? Die stond toch niet in de prijslijst destijds? Dat klopt! Maar in dit geval was er een ‘prominente koninklijke familie’ die graag auto’s verzamelde. En nee, het gaat niet om ons prinsgemaal Bernhard.

Mercedes S600L Stationwagon

Het ging om een familie die de orderboeken van alle premium merken vulde. In de jaren ’90 met bijzondere one-offs, waar ze dan een handvol van bestelden. Bentley en Aston Martin waren klein genoeg om de aanpassingen zelf te kunnen doen. Zoveel verkochten die merken niet in die periode, dus een order van 30-50 gewone auto’s en een paar one-offs was voor hen al genoeg om de schoorsteen te laten roken. Bij Mercedes gingen alle speciale aanvragen naar AMG.

Dat was toen al wel een zeer gerespecteerde partner van Mercedes, doch nog een op zich zelf staande entiteit. Naast snelle uitvoeringen, upgrades en de 500 GE (jazeker!), namen ze in Affeltarbach ook alle speciale bestellingen voor hun rekening, waaronder auto’s als de S-Klasse Stationwagon.

De auto begon dan zijn carrière als W140. Vervolgens werd de auto van Sindelfingen naar Affalterbach verscheept. Daar gingen de jongens van AMG bijzondere dingen doen met de auto. Het dak en de achterzijde zijn afkomstig van de S210-generatie E-Klasse.

GROEN

In dit geval is de Mercedes S600L Stationwagon is voorzien van het AMG exterieurpakket met waanzinnig gave witte AMG-pannenkoekvelgen. Er gaat niets boven een heerlijk setje putdeksels. Ook zien we AMG-uitlaten. Verder zie je bij de achterzijde dat het een tikkeltje gekunsteld is, maar dat hoort bij de romantiek van een conversie uit de jaren ’90. Het interieur is heel erg, eh, bijzonder! Alles is namelijk groen: het hout, het stuurwiel, de hemelbekleding, de zonnekleppen: zelfs de pookknop is groen. Alsof het gedaan is middels de Mr. Bean-methode.

Uiteraard is de auto aangedreven met de M120-motor, een 6.0 V12 met 48 kleppen, goed voor 394 pk en 590 Nm. Of de motor nog gekieteld is: geen idee. Wellicht dat Horacio Pagani nog wat onderdelen heeft liggen. De Pagani Zonda maakt namelijk ook gebruik van de M120. Vanzelfsprekend zijn dit zeldzame auto’s. Er zijn er namelijk 18 gebouwd, waarvan 15 stuks voor ‘een koninklijke familie in Azië’.

Geen koopje

Daar valt deze Mercedes S600L Stationwagon dus niet onder, maar is een soort nummer 19. Volgens de verkoper is het werk in dit geval uitgevoerd door Falcon Design. Die hebben ze zich gehouden aan de exacte specificaties van AMG. We zijn benieuwd hoe ze daar aangekomen zijn, want de S-Klasse stationwagon is bijzonder zeldzaam en in die tijd werd niet alles even goed gedocumenteerd.

Kortom, een bijzonder Frankenstein-project. De auto wordt binnenkort geveild en dan kunnen we ook zien of e markt erop zit te wachten. Het is een zeldzame auto, maar met een estimate van 225.000 tot 250.000 Britse ponden is het helaas geen koopje. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

met dank aan Machiel voor de tip