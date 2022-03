Deze 11 geweldige stationwagons hadden er moeten komen

Geen gemits en gemaar. Precies deze geweldige stationwagons had men op de markt moeten brengen.

Afgelopen week werd de Audi A6 Avant e-tron geïntroduceerd. Dat heeft Audi speciaal voor ons gedaan. Stationwagons zijn over het algemeen niet echt populaire auto’s. In veel delen van de wereld ziet men het toch een beetje als een lijkenauto of als een ouderwetse familieauto. De stationwagon is op dit moment voornamelijk een Noord-Europese aangelegenheid. Echter, we kopen ze wel massaal. Het zijn typische auto’s voor mensen die wel een praktische auto wensen, maar ook eentje die nog een beetje strak rijdt. Een SUV van 2,5 ton dirigeren vereist tegenwoordig een vaarbewijs, geen rijbewijs.

Maar ja, we kunnen ziften wat we willen, mensen kopen toch wel SUV’s en vergeten de stationwagons te kopen. Het is niet dat fabrikanten het niet proberen. Deze geweldige stationwagons kregen we namelijk ook niet.

Audi Avantissimo

2001

Tuurlijk, we beginnen meteen even met een Audi. Ondanks dat Audi het tegenwoordig aandurft om de RS6 als stationwagon te verkopen in de Verenigde Staten, was de Avantissimo een station te ver. Het idee was simpel, de Avantissimo was een studie voor een stationwagon in het hogere segment.

Zie het als de voorbode voor een Audi A8 Avant. Sterker nog, de Avantissimo was een voorbode voor de A8 (D3). De reacties waren overwegend positief en in principe moest prima in productie kunnen. Het grote probleem was afzet. Aan wie ga je ze slijten? Leuk weetje over de Avantissimo: het is de laatste Audi concept zónder de Single Frame Grille.

Ford Ghia Turing Ka

1998

De Ford Ka is een guitig kleintje. Sterker nog, het is misschien wel eens van de meest onderschatte kleine auto’s van de afgelopen 40 jaar. De Ford was eigenlijk gebouwd met stokoude materialen en een antieke motor. Toch, het werkte. Dat kwam mede omdat ‘ie erg leuk reed en vanwege het bijzondere uiterlijk.

De Ghia Touring Ka was een studie voor iets sportievers en gek genoeg ziet het er uitstekend uit, zo met die OZ-velgen en Volvo-gele lak. Uiteraard had de auto van ons zo op de markt kunnen verschijnen, maar wij begrijpen ook wel dat ‘ie dan erg in de clinch zou liggen met de Ford Fiesta. Ook leuk, onder de kap lag een unieke Yamaha 1.7 die we later in de Ford Puma zouden aantreggen.

BMW M3 Touring (E46)

2000

Niet zozeer een concept car. Want we hebben de auto nooit op een beurs mogen aanschouwen. BMW verklapte pas veel later van ‘Hey jongens, dit hebben we gebouwd, maar namen we niet in productie, gewoon om jullie te stangen! Ha! Oh ja, BMW’s krijgen nu ook voorwielaandrijving, de groeten’.

De BMW M3 E46 zou misschien wel de ultieme auto geweest zijn. Echter, rond die periode was BMW niet zo happig op het maken van M-modellen op basis van de crossovers, stationwagons of echt grote auto’s (zoals de 7 Serie). En toch, we kunnen ons niet voorstellen dat dit heel erg veel minder zal rijden ten opzichte van de M3 Coupé. In technisch opzicht is ‘ie verder identiek.

Kia Sportspace Concept

2015

In 1996 lanceerde Kia zijn eerste stationwagon, de Kia Pride Wagon. Na de milleniumwisseling ging het hard vooruit met de Zuid-Koreaanse merken. Niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua design. Mede dankzij de komst van Peter Schreyer. Daarom is de Sportspace ook een absoluut plaatje. Een geweldige stationwagons die zo in productie kon gaan. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd.

Het was namelijk de voorbode voor de Optima Sportswagon. Ze zijn bijna identiek op een paar essentiële wijzigingen na. De Sportspace is lager, breder en heeft juist kleinere koplampen voor en achter. Dat maakt een groot verschil. Maar, als je een Optima eventjes verlaagt en goede wielen eronder zet, is dat al een hele verbetering.

Skoda Fabia Paris (6Y)

2002

In de categorie: die is toch iedereen wel vergeten, hebben we deze Skoda Fabia Paris. Het was eens studie voor een snellere, dikkere en sportieve Fabia Combi. Skoda was toen nog echt het Oostblok-imago van zich af aan het schudden. De Octavia en Fabia waren beide keurige auto’s. Van de Octavia was er een snelle RS-versie en die kwam er ook van de Fabia hatchback. De Combi ontbrak dus.

De Fabia Paris was een studie om dat recht te zetten. De auto werd iets verbreed en flink verlaagd. Daarnaast kwamen er grote lichtmetalen velgen, flinke splitter en uiteraard een kek dakspoilertje. Ook in het interieur werd het een en ander aangepast. Een productieversie kwam er niet, alhoewel de tweede generatie Fabia vRS wél als stationwagon kwam.

Subaru Viziv Tourer Concept

2018

Als er één merk is dat gave stationwagons met talent om zeep kan helpen, dan is het Subaru wel. Niet alleen wagons trouwens. De styling-afdeling komt telkens met gave ideeën. Dan zegt de directie: ‘Ja, top, gaan we verder niets mee doen, succes!’. Met de Viziv Tourer Concept was het wel heel erg schrijnend.

Dat was een bijzonder gave stationwagon waarbij er alleen nog en setje GAIK-platen gemonteerd moesten worden. Maar uiteindelijk werd het de Levorg. Althans, daar lijkt de tijdlijn een beetje op. De auto’s lijken verder niets op elkaar.

Volvo PCC2

2001

Ja, er was een Volvo V70R, we weten het. En die V70R was ook daadwerkelijk de voorbode. Qua techniek maakte Volvo veel waar. Een 2.5 liter vijfcilinder met turbo, goed voor 300 pk en 400 Nm, vierwielaandrijving en het 4C-chassis. Een belangrijk onderdeel naar onze mening was echter het uiterlijk van de V70R: dit was veel te behoudend.

Er was immers al een saaie T5, daar mag toch wel een flamboyante R naast? Het werkte voor de 850 toch ook? De Volvo PCC2 was de tweede auto in lijn met de PCC, de snelle S60 studie. Natuurlijk, de V70 R had ook gaaf uiteindelijk, maar de PCC2 had net eventjes wat meer ‘BTCC racewagen’-vibes.

Toyota Avensis Wagon TTE Concept (T250)

2003

Het is misschien wel de ultieme occasion. Daarvoor moest ‘ie alleen wel nieuw verkocht worden en dat gebeurde niet. De Toyota Avensis was een hele degelijke, betrouwbare en prettig rijdende auto. Maar naast goede auto’s bouwen, wilde Toyota ook sportief zijn. TTE (Toyota Team Europe) kun je zien als het Gazoo Racing van 2003. Een van de wapenfeiten was Avensis Biturbo.

Het was een Avensis met alles: twee turbo’s, automaat, vierwielaandrijving en een hoop luxe. Met 304 pk en enorm koppel (510 Nm) was het een erg snelle auto. Bijzonder, want in Nederland was een 2.4 viercilinder met voorwielaandrijving het hoogst haalbare.

Opel Omega V8 Stationwagon (B)

1999

Het had zo mooi kunnen zijn. Dit zou een cult-auto pur sang zijn. En een hele obscure. Het idee van Opel was simpel. Net als Volkswagen wilden ze het iets hogerop zoeken in de markt. Omdat de Omega B veel techniek deelt met de Holden Commodore, was het niet lastig om de motor en transmissie van die auto over te zetten. Het resultaat was de Opel Omega V8.

En met V8 bedoelen we een echte V8 met een slagvolume van 5.7 liter! Hoppatee! Het probleem was dat het geen Duitse techniek was. Ze kregen bij Opel simpelweg de temperatuurhuishouding niet op orde. De eis was namelijk dat je lange tijd op topsnelheid (250 km/u begrensd) moest kunnen cruisen en dat ging niet. Niet veel later trok Opel de stekker uit de Omega ten faveure voor de Signum.

Peugeot 306 HDI Concept

1999

Ok, het is niet een volwaardige stationwagon. Daarvoor mist deze auto twee deuren. Maar het is een heel geslaagde auto. Het idee was om een bijzondere 306 te ontwerpen, die vervolgens dienst kon doen als showcase voor de nieuwe HDI-dieselmotor van Peugeot. Ondanks dat het publiek enthousiast was over de auto, kwam het niet tot productie.

De reden was simpel: de 306 was al een tijdje in productie en een nieuwe model homologeren voor enkele jaren was de moeite niet waard. Daarbij was het ook niet duidelijk of al die enthousiaste mensen er eentje gingen kopen. En met de 306 Cabriolet, 406 Coupé (en de 206 CC op komst) zat Peugeot wel goed qua niche-modellen. De motor daarentegen debuteerde nog wel in deze generatie 306. De achterlichten zouden we later terugzien op de Peugeot 607.

Renault Safrane V6 Turbo Long Cours Concept by Heuliez

1994

Het is een van de best bewaarde geheimen, de Renault Safrane Baccara Biturbo. Een blubberdikke Franse sedan die door Hartge én Irmscher onder handen is genomen. Daarmee is het al een van de coolste auto’s ooit gebouwd. Maar het kan nóg cooler. Er was namelijk een stationwagon-variant van gebouwd. Het was een eenmalige exercitie van Heuliez.

De Long Cours was een zogenaamde ‘lifestyle combi’, die vooral mooi moest zijn. Het dak was bijna helemaal van gras. In technisch opzicht schijnt de Long Cours af te wijken van de gewone Safrane Biturbo. De motor is iets minder hitsig dankzij één turbo en de handbak is vervangen door een automaat. Van de 807 gebouwde Safrane’s Biturbo is er dus ééntje omgebouwd.

Audi A6 Avant e-tron

2022

Tot slot de auto waarmee het artikel begon. De Audi A6 e-tron Avant. We weten dat de wereld een crossover wil. Gelukkig voor de wereld komen die crossovers er in allerlei soorten en maten. Maar als de markt voor elektrische auto’s groter wordt, bestaat ook de kans dat er meer gave elektrische auto’s bijkomen.

De Porsche Taycan GTS Sport Turismo is een stap in de goede richting, maar er zwaar en erg krap. Hopelijk weet Audi met de A6 Avant e-tron meer ruimte en een lager gewicht te realiseren. En hopelijk doen ze niet al te veel aan het design, want wat het is het een plaatje van een automobiel.

