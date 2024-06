Hoera, de stationwagon vertrekt NIET (maar de sedan wel)

Een poging om de stationwagon met pensioen te sturen mislukte voor Volvo, maar hun sedans gaan wel weg.

Mensen zeggen wel dat de SUV het wint van de stationwagon én de sedan, maar je kan er nog voldoende kopen uit die laatste twee categorieën. Toch kiezen steeds meer merken ervoor om de stationwagon en sedan te laten vallen omdat ze het afleggen tegen de enorme getallen die een vergelijkbare SUV op papier zet. En da’s jammer.

Met pensioen

Kijk, wij snappen ook wel dat een stationwagon eigenlijk een wat onnodig autotype is om te hebben voor de heb. Je draagt ook niet overal waar je heen gaat een Thuisbezorgd-esque rugzak in de hoop dat je ineens een halve inboedel moet meezeulen. Maar als je die ruimte goed kan gebruiken, is een stationwagon wel extreem praktisch. Vaak praktischer dan een SUV in dezelfde prijsklasse qua keiharde ruimte voor je geld. En stationwagons zijn gewoon cool. Waarom? Dat moet je niet vragen, het is gewoon zo. Voor sedans geldt hetzelfde, al is het praktisch gemak qua kofferruimte natuurlijk nooit op het niveau van een SW.

Volvo

Volvo vond het echter basta, in het Verenigd Koninkrijk dan. Vorig jaar maakte het merk daar de keuze om de S60/V60 en S90/V90 uit het gamma te halen. En dat liet de aarde wel een beetje beven. De keuze is qua cijfers begrijpelijk, want de XC40/60/90 zijn en waren veel populairder. Maar dat uitgerekend Volvo, hét estate-merk, kapt met estates: dat vonden de Engelsen niet leuk.

LL Cool Jesque comeback

Wat betreft de estates: tsja. Mocht het doek vallen, dan is er ook niet heel veel aan te doen. Volvo is niet het enige merk dat deze keuze maakt, zeg maar. En vaak worden mensen op het internet er boos om en vervolgens kopen ze een V70 uit 2002 die ze het jaar daarna (en daarna, en daarna nog een lange tijd) ook hadden kunnen kopen. Misschien heeft Volvo dus gelijk.

Maar misschien ook niet. Om met collega @jaapiyo te spreken: de V60 en V90 maken een LL Cool Jesque comeback in het Verenigd Koninkrijk. Volvo gaat de V60 en V90 weer aanbieden. Beide enkel als hybride: zowel de V60 als V90 krijgen een 350 pk en 455 pk sterke hybride-versie en de V60 ook nog als mild hybrid met 200 pk.

Volvo laat aan Autocar weten dat ze altijd goed kijken naar wat werkt qua modellengamma. Zo leek het hun ‘logisch’ om de estates eruit te kwakken in augustus vorig jaar, maar door de toenemende vraag naar stationwagons besloten ze toch om ze weer naar het VK te importeren. “We hebben alle verhalen gezien van mensen waar hun (Volvo-)wagon een enorme rol heeft gespeeld in hun leven, met geweldige verhalen. We helpen graag om meer van dit soort verhalen te creëren.”

Sedans

En de S60 en S90 dan? Die volgen niet het voorbeeld van de Volvo V60 en V90 op en blijven weg. Sterker nog: het is binnenkort helemaal schluß voor deze twee modellen. De S60, die in South Carolina in de VS in elkaar geschroefd wordt, moet plaats maken voor de EX90. Deze auto wordt vanaf het einde van deze maand niet meer gebouwd(!). De S90 blijft nog ietsje langer, deze wordt namelijk in Daqing in China gebouwd. Maar ook die overleeft het niet lang meer. Gelukkig komt Volvo met een opvolger genaamd ES90 als een soort sedanversie van de EX90.