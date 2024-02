Superdikke stationwagon maakt Audi RS6 overbodig

Met deze superdikke stationwagon kun je lekker op wintersport.

Het was voor Autoblog redacteur @Loek een gedenkwaardige nacht. Hij bleef namelijk speciaal op voor jullie lieve lezers! Zo konden we jullie vannacht al alle ins en outs van de Audi RS6 Avant GT geven.

De Audi RS6 is een zeer belangrijke auto voor de stationwagonliefhebbers. Normaliter is de ‘wagon een Noord-Europese aangelegenheid, maar de RS6 heeft de stationwagon weer cool gemaakt. Ook voor de influencers, YouTubers en socialites.

Superdikke stationwagon

Dat betekent dat nu ook merken die eerder geen stationwagons maakten, het toch gaan proberen. Het laatste wapenfeit is van Wuling. De Chinese autofabrikant (die veelal samenwerkt met General Motors) heeft een superdikke stationwagon gemaakt: de Wuling Starlight. Die auto is er al een paar maanden als sedan.

Nu is er dus een stationwagon-variant van. Ideaal voor als je een hele hoop kinderen hebt of met je rapgroep (die je dan wel de Wu-Ling Clan moet noemen) op tournee wil gaan. De afbeeldingen die je ziet zijn nog renders maar ze zijn zeer gedetailleerd en zijn afkomstig van de fabrikant. Tegenwoordig zijn persfoto’s dermate bewerkt dat het bijna renders lijken. De platen geven in elk geval een duidelijk beeld van hoe de auto eruit kan zien.

Wuling kondigt ook de productie aan, dus dit model gaat er gewoon komen! De basis is de Wuling Starlight sedan. Net zoals veel andere Chinese auto’s ziet de Wuling er niet verkeerd uit, maar komt het niet bijster origineel over. De achterzijde lijkt een ode aan de Kia EV6 te zijn, of in elk geval een imitatie ervan. Lelijk is het overigens niet, integendeel! Het is een knappe stationwagon geworden.

Qua techniek van deze superdikke stationwagon is het nog eventjes gissen. De Wuling Starlight is er als sedan met een PHEV-aandrijflijn of volledig elektrische variant. Een EV stationwagon klinkt ons als muziek in de oren, natuurlijk. En als ‘ie er zo uit ziet al helemaal!