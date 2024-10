Bij gelijke prijzen zou 64% van de Nederlanders alsnog geen EV kopen

Als de hogere prijzen geen issue zijn, hebben veel Nederlanders alsnog geen zin om in een EV te stappen.

We worden als het goed is binnenkort overspoeld met elektrische occasions. In 2019 hebben leasemaatschappijen namelijk massaal EV’s ingeslagen, die nu op de tweedehands markt terechtkomen. De vraag is echter: zitten mensen daarop te wachten?

Dat hebben onze vrienden van Marktplaats uitgezocht. In algemene zin geldt dat de hogere aanschafprijs de meest voorkomende reden is om geen elektrische auto te kopen. Dat was bij 55% van de ondervraagden het geval.

Gaan mensen dan wel massaal een EV kopen als de prijzen geen issue meer zijn? Nou nee, want slechts 36% geeft aan dat ze elektrisch gaan rijden als geld geen rol speelt. En dat is niet omdat het allemaal klimaatsceptici zijn: 59% gaf aan dat ze duurzaam leven wel belangrijk vinden.

Uiteraard zijn er een aantal bekende bezwaren, die ook in dit onderzoek naar voren komen. Mensen hebben nog steeds range anxiety en er is onzekerheid over het beleid van de overheid. Sowieso gaan een aantal fiscale voordelen natuurlijk verdwijnen. Verder wordt er ook nog getwijfeld of EV’s echt zo duurzaam zijn.

Om nog even terug te komen op de prijs: die is wel flink gedaald. De gemiddelde prijs van een EV op Markplaats is met €10.000 gedaald in een jaar tijd, van €47.000 naar €37.000. Toch vinden veel mensen dit nog steeds veel geld.

Het goede nieuws is echter dat Marktplaats de kans groot acht dat de gemiddelde prijs nog sterk zal dalen. Dit met het oog op de komende invasie aan ex-leaseauto’s. Dus wie weet komen mensen – ondanks alle bezwaren – dan toch in de verleiding om een elektrische occasion te kopen.

Headerfoto: een BMW i3 op Marktplaats