Grootste Citrofiel van Nederland haalt miljoen kilometer met zijn C1

Op naar de 2 miljoen!

Citroën is een merk met een trouwe schare liefhebbers. Er is zelfs een speciaal woord voor. Er zijn echter weinig Citrofielen die zo fanatiek zijn als Wiel Willems. Niet omdat hij zo’n grote collectie Citroëns heeft, maar omdat hij zo krankzinnig veel kilometers maakt met zijn Citroën. We hadden het al even aangestipt in het 107-artikel, maar eigenlijk verdient dit verhaal een eigen artikel.

De naam Wiel Willems had je misschien al eens eerder voorbij horen komen, maar de krasse senior (inmiddels 89) heeft in tussentijd niet stilgezeten. En zijn Citroën C1 ook niet. Wiel heeft deze maand de respectabele kilometerstand van 1 miljoen kilometer bereikt in zijn C1-tje. Dit wil hij graag “groots kenbaar maken” en daar helpen we natuurlijk graag aan mee.

Al deze kilometers heeft hij afgelegd in een tijdsbestek van minder dan 10 jaar, want hij kocht de auto nieuw in 2015. In 2020 tikte hij de 500.000 kilometer aan en in de afgelopen vier jaar heeft hij daar nog eens 5 ton bij gereden.

Je vraagt je misschien af waar de heer Willems allemaal naar toe gaat, op deze leeftijd. Je raadt hij nooit, maar hij gaat alle Citroën-dealers in Nederland en ver daarbuiten af. Je bent Citrofiel of je bent het niet…

Nu is de C1 natuurlijk niet de meest logische keuze voor een Citrofiel. Het is immers net zoveel een Toyota en een Peugeot als een Citroën. En het beroemde comfort van Citroën is ver te zoeken. Overigens heeft de C1 van Wiel een 1.2, wat wel een PSA-motor is geen Toyota-motor.

De ‘Citrofilie’ van Wiel Willems leidt echter geen twijfel, want hij heeft ook een échte Citroën in zijn garage, namelijk een C6. Bovendien heeft hij al 45 Citroëns gekocht in de afgelopen 68 jaar.

Wiel Willems is trots op de mijlpaal die hij bereikt heeft, maar hij denkt er nog niet aan om te stoppen. Tegenover Omroep Brabant laat hij lachend weten dat hij nu voor de 2 miljoen kilometer gaat met zijn C1.

Foto: Garage Scheerens