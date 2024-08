Duitsers kopen véél minder EV’s, meer diesels

Mocht je het nog niet weten: het gaat vrij slecht met de verkoop van EV’s in Duitsland.

Je vraagt je misschien wel eens af wat er zou gebeuren als de fiscale voordeeltjes voor EV’s wegvallen. Nou, dat kunnen we zien bij onze Oosterburen. In december zette Duitsland namelijk een streep door de subsidies en dat is heel duidelijk terug te zien in de verkoopcijfers.

Begin vorige week schreven we al dat de verkoop van EV’s in Duitsland dramatisch kelderde. Dat ging echter specifiek over particulieren en dat waren nog niet de officiële cijfers van juli. Die hebben we nu wel, en die schetsen nog steeds geen rooskleurig beeld.

De verkopen van EV’s daalden namelijk met 36,8% ten opzichte van een jaar geleden. En dan hebben we het dus over particulier én zakelijk. Het lijkt erop dat de Duitse overheid zich dus lelijk verkeken heeft op het animo voor EV’s.

Voor het complete plaatje: de verkoop van benzineauto’s was nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar. De verkoop van dieselauto’s is nota bene gestegen. Het was een lichte stijging van 1,4%, maar toch. De grootste stijger van juli waren echter de hybrides: de verkoop daarvan steeg met 18,4%. Hybrides lusten de Duitsers dus nog wel, 1 op de 3 verkochte auto’s was een hybride.

Intussen was in Nederland de afgelopen maand bijna de helft van de verkochte auto’s een hybride (47,1%). Het marktaandeel van EV’s lag op 30,6%. Maar dat is dus mét subsidies.

Bron: KBA

Foto: Alpina diesel, gespot door @spotcrewda