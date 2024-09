Nederlanders kopen belachelijk veel occasions

Er zijn weer meer occasion-transacties vastgesteld in 2024 dan in 2023. Willen mensen nog wel een nieuwe auto?

Een nieuwe auto kopen is een wat lastige propositie. Met uitzondering van de dikste supercars is het zo goed als zeker dat elke meter die je rijdt geld kost in afschrijving. Je kan veel beter een tweedehands exemplaar kopen waar de kop al af is. Met als nadeel dat iemand natuurlijk wel een nieuwe auto moet kopen voordat iemand anders deze daarna kan overkopen.

Occasion

En dan zijn er nog zaken als goedkope occasions omdat lang niet iedereen 20.000 euro heeft liggen om een basale i10 te kopen, maar op Marktplaats is je keuze dan reuze. Van Evoques tot Golf GTE’s tot Polo GTI’s, Alfa Spiders, BMW X5’en en Mercedes S350’s. Goed, tot zo ver niks nieuws: je kan er per definitie donder op zeggen dat er meer occasiontransacties plaatsvinden dan nieuwe autoregistraties.

Barstens veel occasions

BOVAG presenteerde al de cijfers voor nieuwe autoverkoop en dat ging om net geen 248.000 verkochte auto’s van januari tot en met augustus 2024. In diezelfde tijd zijn er 1.403.851 occasions verkocht. Alleen in augustus al zijn er 193.000 occasions verkocht, wat op zichzelf al bijna het merendeel van de nieuwverkoop is. Vergeleken met 2023 zijn er 12 procent meer occasions geregistreerd, focus je enkel op augustus 2023 dan is de stijging in augustus 2024 bijna 30 procent.

Bijna alles benzine

Meer dan een miljoen van die verkochte occasions hebben ‘gewoon’ een benzinemotor. Dat is een aandeel van 75 procent. Hybride volgt met 12 procent of 177.500 registraties, daarna diesel met zeven procent en net geen 100.000 registraties en daarna met 64.000 registraties en 4,5 procent EV. Oh ja, en nog 12.850 verkochte auto’s op LPG, wat niet eens één procent genereert.

EV in de lift

Van die verkochte occasions is het aanbod EV’s wel flink aan het stijgen. Vorig jaar rond deze tijd waren er 36.000 verkocht, dat is nu 72 procent meer. Het aanbod hybrides is gegroeid met 67 procent. Dat is allebei logisch te verklaren: je kan nu al meer dan 15 jaar serieuze hybrides kopen en al bijna tien jaar serieuze EV’s, dus het aanbod nieuwe auto’s blijft groeien en die eindigen allemaal op de occasionmarkt. Door leaseconstructies en dergelijken misschien wel allemaal tegelijk.

(EV-)modellen

De vijf meest aanwezige EV’s op de occasionmarkt zijn dan ook bekende namen:

Hyundai Kona (3.078 registraties);

Kia Niro (2.786 registraties);

Audi e-tron (2.497 registraties);

Renault ZOE (2.087 registraties);

Volvo XC40 (2.013 registraties).

De getallen zijn bij het algemene klassement wat hoger, wel is het arsenaal auto’s wederom erg voorspelbaar:

Volkswagen Polo (40.666 registraties);

Volkswagen Golf (37.919 registraties);

Toyota Aygo (21.656 registraties);

Ford Fiesta (21.358 registraties);

Renault Clio (20.557 registraties).

We hebben dus weer een lekkere drukke occasionmarkt. Ben jij al weer toe aan het aanslingeren van Marktplaats voor een leuke occasion?