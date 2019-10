Bijna 700 pk uit een viercilinder? Maar natuurlijk!

Meer en toch minder.

We hebben er allemaal last van: downsizing. Vergelijk je snelle auto’s met hun voorgangers, zit er bijna zonder uitzondering een motor in die inlevert op een bepaald niveau. Zo houd je de milieulobby tevreden. Het nadeel daaraan is dat soms die maatregelen zich verbreden tot het weghalen van één of meerdere cilinders. Zo ook bij de Ford Focus RS. De vorige generatie van de hete hatchback kreeg een 2,5 liter vijfcilinder mee. Een lekker blok voor een compacte auto. De huidige Focus RS (en de nieuwe ook) krijgen een viercilinder mee. Een 2,3 liter groot EcoBoost-blok.

Het is te makkelijk om de viercilinder gelijk af te schrijven. Ja, qua geluid lever je iets in, maar je bereikt wat door compromissen te sluiten. Lever daar een klein beetje op in en je zult niet volledig teleurgesteld worden. De meeste viercilinders zijn potenter dan je denkt, met als hoogtepunt de nieuwe Mercedes-AMG A45 S. Maar je zal altijd merken dat ‘officiële’ motoren een beetje terughoudend zijn. Stuur je de motor naar een tuner, dan wordt er met gemak even wat extra uitgepeuterd. Eén van de, dan niet de krachtigste viercilinder op de huidige markt komt bij een Engelse tuner genaamd Mountune vandaan. Het M520-pakket voor de Focus RS levert een vrij serieuze 520 pk en 700 Nm. Absoluut indrukwekkend, maar als de lucht de limiet is, dan kan Mountune nog veel verder gaan voor je.

Bovenstaande video duikt op van een dyno run met een aangepakte 2.3 EcoBoost. De getallen lopen extreem hoog op: op een gegeven moment staat er 684 pk en 566 lb-ft op de teller! Omdat Engelse pound-feet afwijkt en zelfs horsepower nog een beetje anders wordt berekend dan de Pferdestärke die wij gebruiken: voor ons betekent dit 693 pk en 767 Nm! Aangezien dit bijna even veel is als een Ferrari 488 Pista, behoeft het geen uitleg dat Mountune hiermee waarschijnlijk de sterkste getunede ‘straat-viercilinder’ aller tijden in handen heeft.

De kans is niet alleen aanwezig dat het nog kan afwijken, ook zal Mountune niet ineens een 700 pk sterk pakketje op je Focus schroeven. Maar het toont aan hoe ver je kunt komen met een viercilinder. Het antwoord: vrij ver!