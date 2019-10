VAG geeft toe: te weinig onderscheid tussen merken

Veel merken, weinig 'identiteit'.

Volkswagen bezit meer merken dan een gemiddeld persoon vingers, maar bij de meeste VAG-dochters is de samenwerking met een ander merk juist uitgevoerd. Je wil niet dat een Bentley aanvoelt als een Audi, maar als je de motor en andere componenten van Audi opstuurt, kunnen ze er wél iets unieks van maken. Er is echter ook een middenmoot, waar het lijkt dat het onderscheid niet helemaal goed werkt. Dit zijn merken als SEAT, Skoda, Volkswagen en Audi.

Het onderscheid is op papier simpel. SEAT en Skoda verdelen de onderste delen. Daar moet het Spaanse merk meer op sportief gericht worden, terwijl Skoda meer praktisch ingesteld is. Ietsje hoger op de ladder staat Volkswagen: de middenweg. Auto’s waar bouwkwaliteit en afwerking wel redelijke prioriteit heeft, maar niet de topklasse is. Die positie vult Audi in.

In een opiniestuk van AutoExpress wordt gezegd dat de VAG-dochters een beetje te veel naar elkaar groeien. Geen slecht punt. Als je een compacte SUV wil in min of meer dezelfde prijsklasse, kom je op één van de VAGs terecht met het zogeheten MQB-platform (en het derivaat MQB-A0 waarop de ‘kleintjes’ staan). Nogmaals, gedeelde componenten is het doel van een samenwerking. Maar de speerpunten van elk merk komen slecht terug in deze auto’s. Wij durven niet te zeggen dat een SEAT Arona sportiever is dan een Skoda Kamiq, net zoals dat de Audi Q2 ook niet veel voller zit met denderende premium-elementen. En de VW T-Cross heeft ook geen aparte trekjes om zich te onderscheiden.

Ja, we weten dat het een opiniestuk is, maar de schrijver heeft wel een punt. Bovendien wordt er aangehaald dat Michael Jost, strategie-baas van VAG, ook heeft toegegeven dat er stappen gemaakt kunnen worden op het gebied van management, wat betreft het creëren van een eigen identiteit onder de vier merken. Het is op een punt gekomen dat je een merk als SEAT vrij makkelijk zou kunnen laten verdwijnen en niemand zal de auto’s van het Spaanse merk gigantisch missen. De Skoda-dealer heeft immers vrijwel dezelfde, dan niet betere auto’s staan voor hetzelfde geld.