Charles Leclerc krijgt dubbele straf na GP van Japan

Het zit de jonge Ferrari-coureur niet mee vandaag.

Het is soms even wachten op het definitieve woord wanneer er een strafsituatie plaatsvindt in een race. Soms moet er immers geëvalueerd worden wat er nou precies fout ging en bij wie. Zo werd Max Verstappen vandaag tijdens de GP van Japan in de tweede bocht aangetikt door Charles Leclerc en spinde hij van de baan. Na dit incident was de auto van Max niet meer in staat om een vuist te maken tegen de oppositie in de race en moest hij eindigen met een DNF. Niet zo netjes van Leclerc, maar het is altijd de vraag hoe veel een bestuurder aan zoiets kan doen.

Volgens de officials is dit incident veroorzaakt door Leclerc. Daarvoor krijgt hij een penalty, maar het was niet het enige wat er fout ging bij de jonge Monegask. Nadat hij werd opgeroepen om de pits in te duiken in ronde 2, negeerde hij dit en reed hij pas naar binnen in ronde 3. Hiermee heeft hij te lang in een onveilige situatie gereden, aangezien de pitstop bedoeld was om de voorvleugel te fixen, nadat deze kapot werd gereden in de touché met Verstappen. Zo had Hamilton (die toen achter Leclerc reed) naar eigen zeggen behoorlijk last van de kleine carbon brokstukken die Leclerc achterliet.

De totale straf van Leclerc loopt daarmee op tot 15 seconden, plus twee strafpunten op zijn naam. Ook moet het team Ferrari een boete betalen aan de FIA. In de race-uitslag verandert de tijdstraf de posities van Leclerc en Ricciardo, die van plaats wisselen. Hierdoor mag de Australiër een zesde plaats op zijn naam schrijven en daalt Leclerc naar plek zeven.