Raad hoeveel vermogen de Ford Focus RS m520 heeft

Zoals de zoon van Annie de Rooij zou zeggen: "Je raadt het nooit."

Al sinds jaar en dag zijn ze lekker bezig bij Mountune. Deze Britse tuner houdt zich bezig met het sneller maken van snelle Fords. Dat doen ze dermate goed dat sommige van hun tuningsonderdelen ook bij Ford dealers verkocht werden. Zo dankte de Focus RS500 zijn extra vermogen aan een Mountune performance kit.

De naam van de Focus RS500 was een beetje misleidend, want die 500 stond voor het aantal dat er gebouwd werden, niet voor de hoeveelheid pk’s onder de matzwarte motorkap. Dat zet Mountune nu recht met de Ford Focus RS m520. Jazeker, die heeft namelijk 520 pk tot zijn beschikking. 520!

De Focus RS m520 is voorzien van een grotere turbo, namelijk de EFR-7163 van BorgWarner, andere katalysator en downpipe. Daarnaast krijg je ook een nieuwe brandstofpomp en aangepaste nokkenassen. Tevens wordt de koppakking vervangen door een sterker exemplaar. Om de boel bij elkaar te houden worden de slangen en klemmen daarvoor ook vervangen door sterkere exemplaren. Het resultaat is een bizar hoge 520 pk. Het koppel is zo mogelijk indrukwekkender. In het persbericht vonden we het getal 516. Dat slaat niet op de Newtonmeters, maar pound-feet. Rekenen we dat om, dan kom je uit op 700 Nm!

Wat het resultaat is qua prestaties, zegt Mountune (nog) niet. Reken maar dat je weinig last zult hebben van bumperklevers op de Autobahn. Mocht de Focus RS m520 net even te veel van het goede zijn, er is ook een ‘mildere’ variant: de Focus RS m450. Deze heeft, tromgeroffel, 450 pk. Het koppel bedraagt 580 Nm. De turbo is een iets kleinere EFR-6758, eveneens van BorgWarner. Beide kits zijn per direct te bestellen. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar in Engeland betaal je 5.974.99 pond voor de m520-kit en 2.950 pond voor de m450-kit. Dan is het wel van belang dat je beschikt over een Focus RS in m400-specificatie. Deze kost 3.775 pond.