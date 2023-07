Bijna nieuwe M135i of DEZE M140i: kost even veel

Als je 40 mille kunt stukslaan op een auto. Kies je dan een bijna nieuwe M135i of deze M140i?

Stel, je bent op zoek naar een leuke sportieve premium hatchback met een beetje pit. Dan is er enorm veel keuze. Denk aan de Audi S3, BMW M135i en de Mercedes A35 AMG. En als je meer wenst is er ook nog een Audi RS3 of Mercedes A45 AMG. En als je het premium een beetje laat varen komen een Volkswagen Golf R ook in aanmerking.

In veel gevallen kun je altijd het beste gaan voor de nieuwste versie. Die hebben altijd net een beetje meer vermogen, zien er dikker uit en zijn voorzien van modernere features. Maar bij de 1 Serie is dat minder het geval. Daardoor vroegen wij ons af: zou je gaan voor een bijna nieuwe M135i of deze M140i die een tikkeltje onder handen is genomen?

Wat koop je voor 40K?

In beide gevallen kost het namelijk zo’n 40 mille. Kijk, voor 40.000 euro heb je een bijna nieuwe M135i met de kop eraf, zoals dit exemplaar. Maar je kan ook een M140i kopen voor 30 mille en dan 10 mille brengen naar HS Motorsport brengen. Voor (naar wij schatten) zo’n 10 mille kunnen ze je auto dan voorzien van smakelijke goodies.

De B58-motor wordt voorzien van zogenaamde Stage 2-vermogensstijging. Dat komt door een HJS-downpipe, racekats en SF sportluchtfilter. Deze werkt samen met het originele M Performance sportuitlaatsysteem. Vervolgens herprogrammeert HS MOtorsport de ECU om zo uit te komen op, eh, 500 pk en 659 Nm.

Bijna nieuwe M135i of DEZE M140i?

Om te zorgen dat de achterwielaandrijver het vermogen een beetje kwijt kan, is er een mechanisch sperdifferentieel gemonteerd. Over prestaties wordt met geen woord gerept, maar 0-100 km/u zal rond de vier seconden duren en een top van meer dan 300 km/u lijkt ons geen enkel probleem. In een 1 Serie!

Tenslotte is de M140i ietsje verlaagd en voorzien van nieuwe wielen. Het zijn de 19 inch grote ‘E3 Titanium Brush’-wielen van Elegance Wheels. Voor zijn ze 8,5 inch breed, achter 9,5. De bandjes zitten er lekker strak omheen: 225/35 R19 voor en 245/30 R19 achter.

Dus dan is het nu aan u, waarde lezer! Waar ga jij voor? Een standaard M135i met de kop eraf of deze gekietelde M140i met sper en achterwielaandrijving?