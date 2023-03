Audi grilles worden eindelijk kleiner. YES!

De Audi grilles gaan krimpen. Dat is heel erg goed nieuws!

Die maffe nieren van BMW. De extreme koplampen van Peugeots. De maffe kofferbak van BMW. De Spindle grille van Lexus. De maffe voorkant van de nieuwe BMW X7. Sommige auto’s hebben enorm lelijke kenmerken. Ze zijn echter heel erg opvallend en geven (tijdelijk) aan dat je het nieuwe model hebt.

Net als digitale instrumentencluster, klapkoplampen en die achterlichten over de hele breedte is het overduidelijk een trend en niet iets tijdloos. De BMW 5 Serie (E39) wordt heel mooi oud, terwijl dat voor de E60-generatie niet echt geldt.

Bij Audi is het ook behoorlijk mis gegaan. Tot 2002-2003 was het merk erg ingetogen qua design. De Single Frame Grille was niet zozeer mooi, maar wel opvallend. Volgens Audi was het nodig voor de koeling van de A8 W12 (de eerste auto met de grille), maar het oude type had dezelfde motor en daar was er geen probleem met de koeling.

Audi grilles worden kleiner!

Sindsdien zijn de grilles telkens groter en opvallender geworden. De huidige Audi A8 is wel toppunt. Als een walvis die plankton uit de zee vist, vangt de A8 vliegjes in de grille. Maar we hebben goed nieuws. De Audi-grilles gaan kleiner worden! Yes, eindelijk!

Dat meldt Motor1.com. De eerste auto die de kleine grille gaat krijgen is de nieuwe Audi A5, dat de opvolger is van de Audi A4. Ja, heel verwarrend dat Audi de naamstrategie overhoop haalt.

Alle D-segment Audi’s heten vanaf de introductie van de aankomende generatie Audi A5. Alle elektrische Audi’s krijgen even nummers, met een plofmotor krijgen ze oneven nummers. Logisch, tja, voor de personen die ’55 TFSI e’ een handige benaming vinden waarschijnlijk wel.

Kleinere grille, dan helemaal geen grille

Dan gaan we nu eventjes in het wilde weg speculeren over de keuze van Audi. Want waarom zou Audi de grilles kleiner gaan maken als het juist een herkenbare designfeature is.

Waarschijnlijk spelen er twee dingen mee. Ten eerste is de grille binnenkort een overbodige designfeature. Want de grille heb je om de verbrandingsmotor te koelen en binnenkort zijn er geen verbrandingsmotoren meer.

De weg naar geen grille begint dus kennelijk met een kleinere grille. Ook is het een uitgelezen kans voor Audi om weer met mooie auto’s op de proppen te komen. Concurrent BMW past een zeer bijzondere strategie toe die op de korte termijn er winstgevend is.

Er zijn nu mensen met Stockholm-syndroom die zeggen dat ze de grille mooi vinden, maar of dat echt zo is. Audi kan dan, net als 20 jaar geleden, weer een subtiel alternatief worden voor de Duitse premium concurrenten.

Enfin, de nieuwe Audi A5 staat gepland voor 2023!

Meer lezen? Lees hier het verhaal van een iconische Audi velg!