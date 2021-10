Deze 12% bijtelling auto’s kan je nog scoren in 2021

Nieuw jaar, nieuwe EV bijtelling. Volgend jaar gaat hij naar 16%. Waar haal je nu nog een 12% auto?

Als jij een elektrische auto ‘van de zaak’ wil gaan rijden die je ook privé gaat gebruiken, dan heb je te maken met bijtelling. En net zoals de afgelopen jaren is ook het einde van het jaar het moment dat je nog net voor de oude bijtelling een auto kunt gaan rijden. Maar we zitten in een jaar dat in de autoindustrie gekenmerkt is door chiptekorten. En dat heeft ook zo zijn effect op de voorraad EV’s en daarnaast op de introductie van nieuwe modellen. We doen een rondje langs de velden van grote dealergroepen en importeurs.

Dus ben je al te laat of ben je nu nog op tijd om die 12% bijtelling nu nog te ‘scoren’?

Volkswagen

Volkswagen had desgevraagd zeker een antwoord op onze vraag over de voorraad. (Zie hieronder) Wij vertalen dat als: nu nog een auto samenstellen wordt in 2022 pas rijden. Kies er dus eentje uit voorraad! Een snelle blik op de voorraadpagina van Volkswagen vertelt ons dat er ruim 300 ID.3’s op voorraad staan en nog ruim 100 ID.4’s en een kleine 20 E Up!’s.

We raden klanten aan om op tijd te starten met het uitzoeken van een nieuwe elektrische auto. Er is op dit moment veel vraag naar onze elektrische modellen (ID.3, ID.4 en e-up!) waardoor de voorraad snel afneemt. Door het chiptekort en de daarmee gepaard gaande productiebeperkingen duurt het langer dan gebruikelijk voordat auto’s geleverd worden. Zakelijke klanten moeten er dit jaar dus ook snel bij zijn om gebruik te maken van de gunstige bijtellingsregels die nog gelden voor dit jaar (12% over de eerste 40.000 euro). Wie zijn auto zelf wil samenstellen, moet rekening houden met levering in 2022. Dan is de ID.5 ook voor het eerst in Nederland verkrijgbaar. Luuk Hoogezand, PR Manager Volkswagen

Volvo

Volvo was heel helder in zijn antwoord en dat betekent dat er nog prima mogelijkheden zijn om van die 12% bijtelling gebruik te maken.

Dit jaar de XC40 Recharge Pure electric bestellen, betekent ook dit jaar nog rijden. Met betrekking tot de XC40 Recharge Twin en de C40 Recharge, beide auto’s kunnen wel besteld worden maar worden dit jaar dan helaas niet meer geleverd. Roger van Polanen Petel, PR Manager Volvo Car Nederland

BMW

In gesprek met onze vrienden van Dusseldorp BMW kwam ook het voorraad onderwerp ter sprake. Het zal bijna iedereen al bekend zijn, maar van de i4 en de iX zullen in 2021 alleen wat demomodellen bij de dealers binnenvallen en geen ‘klantenauto’s ‘. Hetzelfde geldt voor de facelift versie van de iX3. Maar hoe zit het met de overige modellen?

Bij Dusseldorp hebben we aan het begin van het jaar al de keuze gemaakt om vol in te zetten op duurzame modellen. Waarbij we ons bij de inkoop van de voorraad focussen op het goed kunnen leveren van de BMW iX3, BMW i3, MINI Electric en de plug-in hybride modellen van beide merken. Gijs ter Haar, Dusseldorp BMW

Hyundai

Ook bij Hyundai verwijzen ze je niet direct naar de configurator als je dit jaar nog wilt rijden. (zie hieronder) Je moet wel iets beter je best doen om de beschikbare voorraad per dealer te vinden, want op hyundai.nl vind je namelijk niet direct een overzicht met alle Ioniq 5’s en elektrische Kona’s.

We zijn blij met de resultaten van IONIQ 5 tot nu toe; de orderintake is prima en er zijn zeker mogelijkheden om nog dit jaar te rijden. Gezien het succes van de auto proberen we extra productie voor Nederland te krijgen, diverse uitvoeringen zijn dit jaar goed leverbaar. We hebben van bepaalde uitvoeringen een goed voorraadniveau dus klanten die snel willen rijden, kunnen het beste met de Hyundai-dealer kijken naar wat de beschikbare vrije voorraad is [die overigens niet ongelimiteerd is qua versies/kleuren].

Wat de KONA Electric betreft: ook deze EV is onverminderd populair gebleken dit jaar, ook hiervoor geldt dat klanten nog dit jaar kunnen rijden en het beste met de Hyundai-dealer kunnen kijken naar wat de beschikbare vrije voorraad is om snel te kunnen rijden. Anne Lobbes, PR Manager Hyundai

Polestar

Polestar Nederland kwam met een zeer specifiek antwoord op onze vraag, waarvoor dank! Voor de 4 verschillende modellen die ze onderscheiden hadden ze een direct antwoord voor ons. Goed nieuws, bij Polestar kan je nog voor de goedkoopste versie slagen in 2021. Als dan toch lage bijtelling je doel is, dan is dat wel fijn!

Polestar 2 Long Range Dual Motor (€ 59.900,-) -> levertijd 3 weken

Polestar 2 Standard Range Single Motor (€ 44.900,-) -> leverbaar nog in 2021

Polestar 2 Long Range Single Motor (€ 48.900,-) -> leverbaar nog in 2021

Polestar 2 Long Range Dual Motor (€ 52.900,-) -> leverbaar pas in 2022

Audi

Bij Audi gaf men aan dat er daadwerkelijk wel wat effect is van de huidige chip tekorten.

Op dit moment is er nog productie/voorraad beschikbaar van alle Audi BEV modellen: Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron, Audi e-tron Sportback en Audi (RS) e-tron GT. Echter, de beschikbare productie en voorraad verschilt per dealer. Daarnaast wordt de productietijd en daarmee levertijd beïnvloed door de gekozen opties. Sommige opties zorgen er voor dat de levertijd wat langer is dan gebruikelijk. Ard van den Eijnde, PR Manager Audi

Kia

Ook van Kia mochten we een reactie ontvangen, net zoals Hyundai met de Ioniq 5 hebben zij natuurlijk met de EV6 een model dat hoge ogen gooit in de publiciteit. Ook bij Kia dien je dus bij de afzonderlijke dealers online te zoeken naar de voorraad.

Kia heeft drie volledig elektrische modellen in het gamma. Te weten de e-Soul, de e-Niro en straks ook de EV6. De e-Soul is nog leverbaar bij onze dealers, zij het beperkt. De e-Niro is nog goed leverbaar bij onze dealers en er komt nog meer voorraad aan. Dus een nieuwe auto bestellen kan, mits de gewenste uitvoering bij de dealer staat of onderweg is daarnaartoe. De EV6 zit eraan te komen. Productie is op volle stoom en we verwachten dat de eerste auto’s in oktober gaan rijden. Kortom. Wil je een nieuwe Kia EV, dan kan je contact opnemen met de Kia-dealer. Zij helpen onze klanten graag verder. Laurens van Bergeijk, PR Manager Kia

Ford

Kijken we bij de voorraad van de grootste Ford dealergroep (van Mossel) dan zien we 35 Mustang Mach-E’s in voorraad. Op de website van Ford zelf kan je echter geen direct overzicht op je scherm toveren met alle beschikbare elektrische Ford’s in Nederland bij het dealernetwerk.

De reactie van Ford Nederland is nog niet binnen, zodra dit het geval is, vullen we hem aan!

Leasemaatschappij Mobility Service

Autoblog Partner Mobility Service shopt natuurlijk voor de leaserijder uit de voorraad van de verschillende importeurs in Nederland. Nu zijn zij een merkonafhankelijke leasemaatschappij wat betekent dat zij bijna alle merken inzetten voor hun berijders.

‘Wat is nog echt goed leverbaar?’ was dus onze vraag aan hen. Op basis van eigen voorraad en voorraad ‘in de markt’ gaven zij aan dat de volgende modellen nog goed leverbaar zijn als iemand dit jaar nog wil rijden. Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Volkswagen ID.4 en Volkswagen ID.3. Opvallend is dat van de ID.3 zelfs nog voorraad is bij dealers met 8% bijtelling. Dit zijn dan wel weer de meer prijzige eerste versies.

Tesla

Kijk je op de website bij Tesla zelf dan zie je alleen maar bij ‘snel leverbaar’ de Tesla Model 3 staan en daar kan je één van circa 20 Model 3’s uitkiezen. Veel mensen zullen echter via een leasemaatschappij de Tesla gaan rijden en die kunnen dus ook iets meer zeggen over de 2 modellen waar het nu om draait. Voornamelijk de Y en de 3 dus.

Het model dat op dit moment het meest in de schijnwerpers staat, de Model Y is dus volgens Mobility Service (zie hierboven) nog goed leverbaar in 2021.

Peugeot / Citroën / Opel / Fiat

Wij vroegen Stellantis natuurlijk ook om een inkijkje in de voorraadsituatie. Zie onderstaande reactie van Stellantis Nederland. Kortom, shoppen met keuze kan op dit moment nog prima bij de Peugeot, Citroën, Opel en Fiat dealers voor een EV.

Vooruitlopend op de verhoging van de bijtelling hebben we de productie volumes van de e208, de e2008 en de ë C4 verhoogd voor Nederland. Zelfs met uitdagingen in productie heeft Nederland voorrang op andere landen. Op dit moment is er daarom nog beschikbaarheid bij de dealers en ook nog mogelijkheid om een nieuw te produceren versie af te leveren voor het einde van het jaar. Daarmee kunnen we nog steeds nieuwe orders leveren met 12% bijtelling. Voor diverse Opel modellen alsmede Fiat geldt bovenstaande eveneens. Ellis Blase, Manager PR Peugeot, Citroën Nederland / Corporate Communication Stellantis NL

Renault / Dacia

Renault/Dacia heeft natuurlijk aan de ene kant een ‘oude getrouwe’ met de ZOE maar daarnaast ook de goedkoopste EV’s van Nederland in het gamma met de Spring en de Twingo EV. We vroegen aan Renault Nederland hoe het staat met de voorraden en rijden in 2021.

Renault ZOE E-Tech electric en Twingo E-Tech electric zijn te bestellen en direct uit voorraad leverbaar. Bedrijfswagens Renault Master E-Tech electric en Kangoo E-Tech electric zijn direct leverbaar uit voorraad (nieuwe Kangoo E-Tech electric komt begin volgend jaar). Dacia Spring volgt later dit jaar / begin volgend jaar (meeste klanten willen pas begin volgend jaar registreren ivm subsidie). Oftewel we hebben voor ieders wat ev wils. Kevin Engelsman, Marketing en PR Consultant Renault Nederland

Louwman.nl

Louwman (traditioneel bekend van Toyota/Lexus) heeft meerdere merken maar nog veel meer dealerbedrijven van andere merken en als we selecteren op ‘Nieuw’ en ‘Elektrisch’ dan verwachten we eigenlijk een berg Lexus UX300E’s te zien. Maar dat valt dus wel mee. Tenminste, geen 2021 versies, want die profiteren allemaal van de serieuze prijsdaling die de UX300e onlangs heeft ondergaan.

Nee, 0 stuks. Maar wat je wel aantreft? 16 elektrische Lexus’en (wat is het meervoud van Lexus…) van 2020. Met dus een hogere prijs maar ook een meer aantrekkelijke bijtelling! (8% over € 45.000). Dit is dus voer voor de rekenaars onder ons. Wat is aantrekkelijker?

Daarnaast is Louwman ook ‘groot’ in Peugeot dealerschappen dus we treffen ook een 25 tal elektrische Peugeots aan. Van e2008 en e208 tot elektrische Peugeot Partners.