Audi Q8 TFSI e is subtiel en verstandig - Autoblog.nl

De Audi Q8 TFSI e doet zijn naam eer aan.

Elke keer dat er een Audi Q8 voorbij zoeft, borrelt er wat op. Men noemt het ironie. Het feit dat we in 2020 leven en verstandiger om moeten gaan met grondstoffen, staat haaks op de Q8. Net als de BMW X6 en Mercedes GLE Coupé is het een rijdende middelvinger tegen alles wat politiek correct is.

Humoristischer

Dat je de auto kunt krijgen als SQ8 of RS Q8 met enorme achtcilinders, maakt de ironie alleen maar humoristischer. Zeker omdat ‘Q8′ de naam is van een oliestokerij uit Koeweit. Dat wil niet zeggen dat de Q8 een slechte auto is. Integendeel, er zijn weinig prettigere auto’s om in rond te rijden.

Voor mensen die wél de ‘pats’ van een Q8 wensen, maar niet een hopeloos oud motorconcept, is er goed nieuws: de Audi Q8 TFSI e quattro is hier.

Audi Q8 TFSI e quattro

Eigenlijk zijn het twee nieuwe varianten. Er is namelijk een Audi Q8 55 TFSI e quattro en een Audi Q8 60 TFSI e quattro. In beide betreft het een plug-in hybride met Q8 met 3.0 zescilinder en één turbo. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat van, jawel, ZF. Daarnaast is er nog een elektromotor die door een lithium-ion batterij voorzien wordt van ‘sap’.

Audi Q8 60 TFSI e quattro

De Audi Q8 60 TSI e quattro heeft een maximum systeemvermogen van 462 pk en een systeemkoppel van 700 Nm. Daarmee sprint de Q8 in 5,4 tellen naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 240 km/u. Volgens de WLTP is het mogelijk 45 km enkel en alleen op de elektromotor te rijden.

Audi Q8 55 TFSI e quattro

De Audi Q8 55 TFSI e quattro is ietsje meer bescheiden, maar nog steeds voldoende krachtig. Het systeemvermogen is nu maximaal 381 pk en het maximale systeemkoppel bedraagt 600 Nm. Van 0-100 km/u sprinten duurt 5,8 tellen en ook hier is de topsnelheid begrensd op 240 km/u. Op de accu kom je 47 km ver.

Ironie

De verstandige Audi Q8’s met een vleugje ironie komen binnenkort op de markt. Net als de A6 en A7 hybride modellen, is de Q8 TFSI e quattro uitgerust met een lading fraaie extra’s. In dit geval gaat het om een S-Line pakket, zwart optiek-pakket, 21 wielen met 285/45 banden, Matirx-LED koplampen, luchtvering en natuurlijk rode remklauwen.















De Audi Q8 komt al heel snel! Je kunt de auto al aan het einde van deze maand bestellen. De vanafprijs is ook al bekend: 93.640 euro. Voor dat geld krijg je de Audi Q8 55 TFSI e quattro. Uiteraard kijken we ook even naar de concurrentie.

Mercedes-Benz GLE 300e 4Matic Coupé (C167)

€ 96.287

We beginnen met de Mercedes-Benz GLE 300 e Coupé. Qua prijs is deze direct vergelijkbaar. Ook dit is een plug-in hybride. Ook dit apparaat komt uit Zuid-Duitsland. Het verschil zit ‘m in de aandrijflijn. Bij Mercedes focussen zich iets meer op het elektrische aspect. De benzinemotor is namelijk een ‘amechtige’ 2.0 viercilinder met 211 pk en 350 Nm, toch is het systeemvermogen 333 pk en het systeemkoppel 700 Nm. Op een volle accu moet je zelfs 95 km kunnen halen! De elektromotor maakt dus het verschil.

Porsche Cayenne Coupé e-hybrid (PO536)

€ 107.000

Tsja, in grote lijnen is deze Cayenne identiek aan de Audi Q8 60 TFSI e quattro. In het geval van de Cayenne krijg je meteen de sterke variant, met 462 pk. Zo is er toch nog iets onderscheid. In dat licht bezien valt het prijsverschil heel erg mee. Natuurlijk, met een Audi Q8 heb je al een serieus dikke auto, maar een ‘Porsche’ is toch wel een ‘Porsche’, ondanks dat de auto’s technisch verregaand identiek zijn en van dezelfde band in Bratislava (Slowakije) rollen. Wel een belangrijk verschil: de Porsche heeft geen snelheidsbegrenzer, voluit kun je 253 km/u op de Autobahn halen.