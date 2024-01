Deze Alfa Romeo gaat niet hard door de bocht, kost wel veel geld

Deze Alfa Romeo Stelvio gaat niet heel hard door de bocht, maar kost toch veel geld.

Het adagium luidt dat de echte petrolhead een Alfa Romeo gehad moet hebben in zijn (m/v/i) leven. Misschien wilde de eerste eigenaar van deze Stelvio limo dat gewoon even voor de vorm afvinken, toen hij (m/v/i) toch een limo aanschafte. Een andere reden kunnen we eigenlijk niet verzinnen waarom deze Alfa Romeo Stelvio met meters verlengd is.

Want inderdaad, om dan maar gewoon in het thema van de dag te blijven met dubieus genaamde tankstations en omgebouwde Aziaten, deze Alfa Romeo heeft op álle spamberichten gereageerd in de mailbox. Hij is nu zo lang dat ‘ie plaats biedt aan twaalf betalende klanten. Die kunnen zich hullen in de psychedelische lichttonen. En zich laven aan de versnaperingen in de minibar. Allemaal terwijl zij zich stil en strak in het gelid naar de plaats van bestemming laten vervoeren, uiteraard. Alles ademt de sfeer van verloren dromen, Elvis-imitatoren en striptease-danseressen.

De intrigerende vraag blijft toch staan ‘waarom een Alfa?’. Maar daar krijgen we geen antwoord op. Misschien gewoon om iets anders te hebben dan anders. In principe kan je de neus en kont van bijna alles op zo’n lang gevaarte plakken. Maar in limo-land Amerika is het traditioneel toch vooral de Lincoln Town Car die hiervoor gebruikt wordt. Klanten achterin zullen in ieder geval blij zijn dat de eerste eigenaar de 2.0 turbotor met heeft laten monteren. Met de 2.9 voorin, lag je bij fel optrekken zomaar op schoot van die Elvis imitator. Moet je niet willen.