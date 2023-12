Aston Martin en Porsche krijgen op maat gemaakte CarPlay!

Volledig op maat gemaakte software voor CarPlay: Aston Martin en Porsche komen er binnenkort mee.

CarPlay is een mooie manier om ‘je telefoon te gebruiken’ tijdens het rijden. Dat mag natuurlijk niet, maar middels Apple CarPlay kan je vele apps gewoon bedienen op je scherm op een autovriendelijke manier. Met natuurlijk de bonus dat hij alle data gewoon van je telefoon plukt, dus kan je gewoon apps als Apple Maps of Waze probleemloos gebruiken.

Universeel

CarPlay werkt vrij simpel: Apple heeft een universele interface ontwikkeld die in elke auto werkt. Dus als jij hem aansluit op een BMW en later in een Hyundai, dan staat alles op dezelfde plek. Lekker uniform, en dus alleen in je infotainmentscherm. Dat gaat veranderen.

Hele dashboard

Dat wisten we al, want Apple gaf een voorproefje van wat ze uiteindelijk willen bereiken. Dan zouden automerken eigenlijk hun hele reeks schermen ‘uit handen geven’ en kan CarPlay alles van je auto overnemen. De tellers, eventuele features in de auto en dus eigenlijk de hele interface. Wel fijn, want dan werkt het goed samen. Als jouw auto navigatie kan projecteren tussen de tellers, werkt dat niet als je Apple Maps op je CarPlay hebt staan. Dat soort zaken werken dan ook. En features die de auto heeft, zoals alles wat je met de airco kan, kunnen ook via CarPlay bediend worden.

Aston en Porsche

Om het even concreet te maken: Aston Martin en Porsche onthullen samen met Apple hun volledig geïntegreerde interface. Bij Aston wordt op het voorproefje een DB12-interieur gebruikt, dus het lijkt erop dat die auto er al klaar voor is. De nieuwe Apple CarPlay-interface moet dan ook al vanaf 2024 beschikbaar zijn in modellen van Aston Martin en Porsche. Bij Porsche wordt een bekende drie-schermen-setup gebruikt als we kennen van bijvoorbeeld de Taycan en nieuwe Cayenne, maar dan met een groter scherm in het midden. Dat is gelijk een groot voordeel: het scherm ziet er nu wat ‘natuurlijker’ uit in het dashboard. Het ronde scherm van de nieuwe MINI Cooper heeft bijvoorbeeld een vierkante lay-out in een rond scherm: niet mooi.

Op maat gemaakt

Een ander voordeel, als het aan de foto’s van Porsche en Aston Martin ligt in ieder geval, is dat de software zo op maat gemaakt kan worden voor elk merk. Zo heeft Porsche een digitale versie van de klassieke 911-klokkenwinkel en is de achtergrond een ‘Pepita’ motiefje. Bij Aston wordt een chique klassieke tellerbak afgebeeld. Dat is natuurlijk in te stellen en te configureren.

Wat je allemaal precies kan met de nieuwe CarPlay in een Porsche of Aston Martin wordt later bekend, maar voor fans van CarPlay (wat er waarschijnlijk veel zijn) is dit wel een belangrijke volgende stap.