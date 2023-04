Subaru maakt de Impreza nu écht extreem stoer

Geen gouden wielen, grote spoilers en luchthappers. Toch is deze Impreza extreem stoer.

Als het aankomt op gewone auto’s die ietsje stoerder zijn dan de modellen waarvan ze zijn afgeleid, is de Subaru Outback een van de eerste. Al in 1994 verscheen namelijk de Legacy Outback. Die auto combineerde een stationwagon met vierwielaandrijving met meer bodemspeling en een stoerder uiterlijk.

Op die manier had Subaru een leuk alternatief voor hen die een SUV zochten. Enkele jaren later kwam de Outback ook naar ons land toe. Intussen is het een bekend recept dat veel merken toepassen. Audi (Allroad) en Mercedes (AllTerrain) doen het bijvoorbeeld nog steeds.

Maar ja, wat moet je dan als je auto’s al de Outback-behandeling hebt gegeven maar dat nog een keer wil doen? Simpel, je maakt een ‘Wilderness’-variant.

Extreem stoere Impreza

Dat is een Outback-versie van de Outback, zeg maar. Twee jaar geleden konden we kennis maken met de Outback Wilderness en iets later met de Forester Wilderness, nu is het tijd voor de Crosstrek Wilderness. De Crosstrek is niets meer of minder dan een stoerdere Subaru Impreza hatchback. En de Wilderness is de stoerdere, ruigere en hogere versie daar weer van. Volg je het nog?

Dit betekent dat de Crosstrek Wilderness nog hoger op zijn poten staat (24 centimeter in totaal) en is voorzien van offroad banden. Of nou ja, offroad banden, van het type rubber (Yokohama Geolander)waar je tenminste nog iets kan op een zandpad.

Tevens is de Crosstrek Wilderness voorzien van heel erg veel extra plastic op de bumper, skirts, deuren, wielkasten en achterzijde. Het ziet er stoer uit en lijkt tegen een stootje te kunnen. De Wilderness-versie is geen mooiboy, je kunt er ook echt wat mee. Zo zijn de aanloophoeken ook groter.

Daklast van 318 kg

Er is tevens een extra beschermplaat aan de onderzijde en priemen er twee HEX-mistlampen uit de voorbumper. Om je eraan te herinneren dat je een heel bijzonder Crosstrek Wilderness hebt, zijn er overal logo’s te vinden. Handig, er zijn twee soorten daklastenHahaha. De eerste is 80 kilogram.

Dat is voor je dakkoffer en de spullen die je meeneemt, de daklast waarbij het ESP nog naar wens reageert, maar niet het maximaal aantal kilo’s dat het dak kan houden. Deze bedraagt namelijk 318 kg! Dat is de tweede daklast. Je kan dus een daktent erop zetten en daarin gaan slapen.

Er is maar één motor voor de Subaru Crosstrek Wilderness en dat is de 2.5 boxermotor met 185 pk en 239 Nm. Om de auto toch iets sneller te maken dan de standaard Crosstrek met deze motor, heeft de Wilderness een kortere eindoverbrenging. De extreem stoere Impreza komt helaas (vooralsnog) niet naar Nederland toe en is nu alleen aangekondigd voor de VS.

