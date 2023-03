Veilingvoer: Een bijzondere Subaru Impreza

Oef. Deze Subaru Impreza is wel een pareltje hoor…

Bij ons op de redactie is het altijd een van de dingen die we het liefst doen (naast stroopwafels eten en over korfbal praten), de verschillende veilingsites in de gaten houden. Kijken of er nog wat moois staat wat we toch niet kunnen betalen…

En daar hebben we er weer eentje van gevonden hoor. Een Subaru Impreza dit keer, bij Bonhams. Maar geen ‘lullige’ 4-deurs met een 1.6’je, nee, dit is van een andere orde. het is namelijk een echte rallywagen, die ook races heeft gereden.

Subaru Impreza van Richard Burns

Laten we het eerst even over de berijder van de Subaru Impreza hebben. Dat was Richard Burns. Natuurlijk is dat niet een zelfde naam als Colin McRae, maar deze man was ook geen koekenbakker. Het was bijvoorbeeld de enige Engelsman die wereldkampioen Rally is geworden. Ik bedoel maar.

Hij overleefd in 2005 op 34-jarige leeftijd. Niet aan een ongeluk, wat je vaak ziet bij rallyrijders, maar aan een zeldzame hersentumor. Maar zijn herinnering leeft voort, evenals de auto waar hij rond de eeuwwisseling mee reed. En die kan dus van jou zijn.

Het is een duur grapje, deze Soeb…

Het gaat om een tweedeurs Subaru Impreza die zijn debuut maakte tijdens de San Marino Rally van 1999. Daar kwam hij in een vijfde tijd over de streep. verder heeft hij gereden in de beroemde rally van Monte Carlo in 2000. Daar ging er het een en ander kapot, dus over de uitslag hebben we het maar niet.

Maar goed, die Impreza kan van jou zijn. Hij is volledig functionerend, dus je kunt er ook leuke plezierritjes mee maken. Mits je hem op kenteken krijgt. En zou willen krijgen. Meer informatie vind je hier, maar de geschatte opbrengst zullen we alvast met je delen.

Die is niet mals namelijk, geschat wordt dat deze Subaru tussen de 430.000 en 520.000 pond gaat opleveren. Inclusief kosten dus richting de driekwart miljoen euiro.

Maar dan heb je wel wat!