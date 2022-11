Gloednieuwe Subaru Impreza is helaas niet wat je verwacht

De nieuwe Subaru Impreza is hier en de kans dat we kijken naar een nieuwe rallyauto in de dop is nihil.

Na het afschaffen van Groep B was er nog voldoende te doen rondom het Wereld Rallykampioenschap, beter bekend als WRC. Sterker nog, een compleet nieuwe rivaliteit ontstond uit de iets lagere klasse, die van Mitsubishi en Subaru. Voor de consument was dat leuk nieuws, want het betekende dat een groot deel van de innovaties voor de rallysport te vinden waren in de modellen die groot werden door de rally, te noemen de Lancer Evolution en de Impreza WRX STi. Totdat zowel Mitsubishi als Subaru de stekker uit hun rallyprogramma trokken en Mitsubishi zelfs niet veel later de stekker trok uit de Lancer Evolution an sich.

Subaru Impreza saga

Subaru trok zich ook terug uit het WRC na 2008 en ook al kapten zij niet met de Impreza WRX STi, het werd er allemaal niet overzichtelijker van. Zoals je weet was de derde generatie Impreza WRX STi ineens een hatchback, maar daar kwam wel een sedanversie van zoals we die gewend zijn. Deze heette Subaru WRX en de hete versie heette simpelweg Subaru WRX STi. En de Impreza? Die leefde ook door. Maar dan als heel ander model.

De Impreza werd namelijk wat het eigenlijk altijd al was: een doorsnee C-segmenter als hatchback en sedan. Een compleet ander model dus dan de iets pretentieuzere WRX. De Impreza werd hier kort geleverd (2017-2020), enkel als 1.6 met 114 pk en een CVT. Het enige wat ook nog maar een klein linkje heeft naar de Impreza’s van weleer is het leveren van vierwielaandrijving en het gebruik van een boxermotor. De auto smoelt niet verkeerd overigens, maar een auto moet meer doen dan enkel mooi zijn. Sowieso is Subaru anno 2022 in Nederland een beetje… een uitstervend ras.

Nieuwe Subaru Impreza

Elders ter wereld is Subaru nog springlevend en in de VS is de Impreza een heerlijke doorsnee C-segmenter. Vandaar dat er zeker nog genoeg reden is om de Impreza te vernieuwen. Dat gebeurde dan ook: dít is de gloednieuwe Subaru Impreza!

Het design valt in toon met de rest van Subaru’s line-up: het lijkt allemaal erg op het oude model, maar dan met een hoop nieuwe designdetails. Andere koplampen, achterlichten, bumpers en dat soort werk, maar nog wel steeds dezelfde vorm. Subaru zou niet het eerste Japanse merk zijn dat meent een volledig nieuwe auto op de markt te brengen, terwijl het stiekem een erg grondige facelift is.

RS

Dan even naar wat feitjes. De eerste is de nieuwe line-up qua versies. Je hebt nog maar drie keuzes. Base, het instapmodel. Sport, dat is het blauwe model op de foto’s. Dat klinkt sportief, maar is eigenlijk juist het niet-sportieve model. Het is het model dat lekker dik aangekleed is en een mooi tussenmodel is.

Nee, echt leuk wordt het bij de rode auto op de foto’s, dat is namelijk de Subaru Impreza RS! De naam RS keert terug voor het topmodel van de nieuwe Impreza en dat is pas écht de sportieveling.

En dat is niet alleen maar sentiment herleven met een klassieke naam. Nee, de nieuwe Subaru Impreza RS is de enige versie die de 2.5 liter boxermotor krijgt die de nieuwe WRX ook gebruikt. Gekoppeld aan een CVT, al kun je zelf schakelen met flippers achter het stuur. De 2.5 levert 182 pk en 241 Nm koppel. Een op en top sportauto is het bepaald niet, maar dat is een stuk fijner dan de 114 pk van het uitgaande model. Overigens wordt die motor niet genoemd omdat het om het Amerikaanse model gaat, de Base en Sport hebben een 2.0 liter boxer met 152 pk.

Interieur

We zeiden het al in de intro, de dagen dat Impreza synoniem staat voor een straatlegale rallyauto liggen achter ons. Je moet de nieuwe Subaru Impreza gewoon echt zien als een ietwat doorsnee C-segmenter, de Focus van Subaru. Met dat verwachtingspatroon krijg je in het interieur wel een fijne upgrade. Namelijk het nieuwe “Starlink” scherm van Subaru dat we kennen uit de Legacy en WRX. Dit grote verticale scherm meet 11,6 inch en doet dienst als knoppenbrij dan wel infotainmentscherm. Verder is het interieur wel ietwat oubollig met nog een ‘gewone’ tellerbak en bijvoorbeeld een knots van een automaatpook: daar heeft de concurrentie elegantere oplossingen voor.

De nieuwe Subaru Impreza biedt wel voor het eerst de mogelijkheid voor draadloos Apple CarPlay en Android Auto gebruiken en ook heeft Subaru hun EyeSight-systeem weer verbeterd. Automatisch remmen en binnen de lijntjes kleuren gaat dus beter dan ooit tevoren in een Subaru.

Wie een rallykanon verwachtte komt van een koude kermis thuis: dit is hoe de Impreza door het leven gaat. Ook bevestigde Subaru al dat de WRX STi niet meer geleverd wordt, dus hoef je ook niet te verwachten dat Subaru Tecnica International zich gaat vergrijpen aan de Impreza.