Wonderschone Subaru WRX STi is kneiterduur

Een absolute parel van een Subaru Impreza WRX STi kan van jou zijn, mits je een forse zak geld meeneemt.

We mogen de autosport dankbaar zijn dat homologatie een ding is/was. Door het verplicht moeten aanbieden van straatlegale versies van de heftigste race- en rallyauto’s, kwam er spul op de markt wat anders nooit buiten het circuit te vinden zou zijn. Groep B uit de rallysport is daar een perfect voorbeeld van, maar de welbekende auto’s die later zouden meedoen aan het WRC mogen er ook zijn.

Subaru Impreza WRX STi

Subaru maakte zichzelf na het afschaffen van Groep B onsterfelijk met de rallysport. Tenminste, de keiharde rivaliteit tussen Subaru en Mitsubishi. Niet alleen ging het hard tegen hard op de onverharde rallypaden, ook de straatmodellen in de vorm van de Impreza WRX STi en Lancer Evolution konden hardcore Japans spul naar de showrooms brengen. Voor de consument des te leuker.

Het zorgde er namelijk voor dat een doodnormale sedan à la Subaru Impreza een bepaald niet doodnormaal rallykanon voor de straat wordt. De eerste generatie Impreza (GC) kwam zelfs mede dankzij WRC en was vanaf de eerste potloodstreep een rallyauto. De tweede generatie (GD) zette die trend voort en voerde het recept nog verder op. Als Impreza WRX met de afkorting STi voor Subaru Tecnica International, in samenwerking met Prodrive, kon je zo over straat met een auto die niet bizar veel onder deed voor de auto waarmee onder meer Petter Solberg een gooi deed naar titels in het WRC.

Specs

Even concreet: de Subaru Impreza WRX STi (GD) is motorisch wel een bekend recept. Een 2.0 liter grote boxermotor met 260 tot 280 pk, een beetje afhankelijk van welke versie je kiest. Door standaard vierwielaandrijving en een handbak was het rallygevoel al direct compleet. Qua uiterlijk kon je de auto makkelijk herkennen aan dikke bumpers, een grote luchthapper om de intercooler bovenop de motor van lucht te voorzien en een lel van een spoiler. Met een bijzondere lakkleur à la rallyauto en gouden velgen was ‘ie helemaal compleet.

Toekomstige klassieker

Tenminste, dat denk je. De Subaru Impreza WRX STi werd veelal het ‘slachtoffer’ van tuning en modificaties, of dat nou wat extra snelheid of optisch was. En dat doet met een auto wat het wel vaker doet: ongemolesteerde WRX STi’s worden zeldzaam. Je zit eigenlijk al naar een toekomstige klassieker te kijken en dat kan wel eens geld gaan opleveren.

Maar is dat moment al aangebroken? De verkoper van deze Subaru Impreza WRX STi occasion denkt van wel. Dit zou wel eens één van de mooiste WRX STi’s ter wereld kunnen zijn. Zoals gezegd, deze is bespaard gebleven van tuning en andere verfraaiingen. Er is niks aan veranderd en er staat maar 26.000 kilometer op. Hij is nog nooit herspoten of volledig gereviseerd, maar wel briljant in staat gehouden. Sommige poetsdoekverkopers zouden het ‘fabrieksnieuw’ noemen. Feit is wel dat de gouden gloed van Java Black door de lak heen schijnt alsof er nog nooit een meter mee is gereden.

Da’s overigens wel een dingetje: ook al kloppen de gouden wielen, de spoiler en de luchthapper, hij is wel zwart. Zo’n Subaru Impreza WRX STi is het meest legendarisch in het blauw. Anderzijds maakt het natuurlijk ook weinig uit als de staat zo smetteloos is als deze.

‘Blobeye’

Nog even het vermelden waard: De Subaru Impreza GD is twee keer gefacelift, waarvan dit de eerste facelift is. Het debuut was met ronde koplampen, die des tijds slecht werden ontvangen. Deze heet in de volksmond bugeye, alsof het een Austin-Healey Sprite is. De eerste facelift was wat nuchterder, welhaast saai. Dankzij een klein aanhangsel (blob) aan de koplampen werd deze blobeye genoemd. Weet je dat ook weer. Het is overigens ook deze facelift vanaf 2003 die Petter Solberg bestuurde toen hij zijn wereldtitel met Subaru in het WRC pakte.

Kopen

Enfin, er is genoeg te melden over de Subaru Impreza WRX STi en of het nu al een levende legende is, dat moet je maar voor jezelf bepalen. Zoals gezegd, Premium Classics denkt van wel. Die verkoopt dit smetteloze exemplaar van de Subaru WRX STi als occasion voor 79.950 euro. Da’s een smak geld in ruil voor een Subaru Impreza. De moeite waard? Bekijk het zelf op de advertentie van de Subaru Impreza WRX STi occasion.