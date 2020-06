Billboard met Toyota Supra in 1993 nog steeds te zien

In San Francisco is op een blauwe maandag nog een 27 jaar oud billboard met een Toyota Supra erop te zien. De reden is best simpel.

Reclame voor een Toyota Supra, dat is helemaal niet raar. Vorig jaar maakte de auto een return en de Supra (A90) betekent dat Toyota weer een heerlijk dikke sportwagen in haar arsenaal heeft. De naam Supra kennen we van meerdere generaties, van eind jaren ’70 tot het heden.

Generatie vier

Misschien wel de bekendste is de vierde generatie, beter bekend als Mk. IV of onder de Toyota-goeroes beter bekend als de A80. Deze kwam in 1993 op de markt en werd een onverwoestbaar icoon in de eerste Fast and Furious-film. Initieel in 1993 kreeg de auto, net als bijna elke andere auto, gewoon nog een lekkere aangedikte reclamecampagne. In dit geval ‘gewoon’ een statische foto van de Toyota Supra Mk. IV die met een sappige slogan op een billboard geplaatst kon worden. Dat gebeurde dan ook.

Nog steeds te zien

Je zou zeggen dat reclame voor een Supra uit 1993 overbodig is. En dat is het ook, je gaat geen Supra van dat modeljaar vinden in de huidige nieuwe line-up van Toyota-dealers. Toch staat er eens in de zoveel tijd een billboard met deze Supra erop in San Francisco. Een Instagrammer zette het op zijn pagina en daar is geen photoshop of andere toverkracht aan te pas gekomen.

Onderlaag

De reden is veel simpeler. Vóór 1993 was het noeste arbeid om billboards te vervangen. Toen deze advertentie van de Toyota Supra aangebracht werd, moest het billboard geverfd worden. Vanaf 1993 werd de methode veranderd. Zoals nog steeds wordt gedaan: er wordt als het ware een nieuw doek over het billboard gehangen. Veel efficiënter.

De Supra-advertentie zit geverfd, dus totdat iemand met hardnekkige paintremover en/of een nieuwe verflaag aan de gang gaat, verdwijnt hij niet. Er werd destijds besloten om niet een onderlaag aan te brengen, maar gewoon de Toyota Supra als basis te gebruiken. Wanneer de reclame aan vervanging toe is, wordt het vinyldoek verwijderd en een nieuwe aangelegd. In die korte tijd is de Supra-advertentie even te zien. Alsof hij er hoort.

Van korte duur

Wil je het billboard met de Toyota Supra zelf spotten, dan moet je het juiste moment vinden. Het billboard op Google Maps laat een andere advertentie zien, bijvoorbeeld. Door een vrijwel permanente beschermlaag in de vorm van de echte advertentie is de Toyota Supra-advertentie onbedoeld één van de meest tijdloze reclames ooit. Knap werk! (via TheDrive)