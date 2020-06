Unieke Passat R36 op Marktplaats laat oude tijden herleven

Zo dik als deze Volkswagen Passat R36, die op Marktplaats staat, met ook nog eens een ‘unieke’ kleur: zo wordt de Passat niet meer gemaakt.

Begrijp ons niet verkeerd: de nieuwe Volkswagen Passat is een prima auto als je in de markt bent voor een grote stationwagon. Maar – we tellen de bumperset van de R-Line niet mee – een dikke versie ontbreekt in het huidige assortiment. Een tweeliter TSI met 190 pk of een kleinere TSI met 218 pk, bijgestaan door een elektromotor (GTE), dat is het dikste wat je gaat krijgen. Dat is wel eens anders geweest. Met de Passat W8 bijvoorbeeld, of wat er bij de generatie daarna (B6) gebeurde. Die kreeg een heus sportmodel met het sportlabel van Volkswagen: R.

Passat R36

Voor de dikste versie van de Passat werd een nummertje achter de R geplakt, net zoals de Golf R32 van des tijds. Bij de Golf stond dit voor de motorinhoud en bij de Passat was dit hetzelfde: 3.6 liter aan volume, uiteraard was dit een V6 FSI. Gekoppeld aan het 4MOTION-vierwielaandrijvingssysteem van Volkswagen kon de motor lekker opgevoerd worden naar een dikke 300 pk. De auto werd voorgesteld in 2007 en kwam in 2008 op de Nederlandse markt. Ze zijn relatief zeldzaam, maar niet onvindbaar. Marktplaats laat zo’n 11 resultaten zien.

Kleur bekennen

Eén van die elf exemplaren valt op. Letterlijk. Het heeft te maken met de lakkleur. De bekendste kleur is de kleur waarin de R36 voorgesteld werd, Biscay Blue. Die kleur zie je nog wel eens, samen met exemplaren in het zwart, een paar ingetogen grijze Passats en wit werd ook nog wel eens gekozen. Een kleur die minder vaak gekozen werd is de kleur van de Volkswagen Passat R36 op Marktplaats uit dit artikel: Tornadorood. Bekend van onder meer de Volkswagen Golf GTI in bijna al zijn generaties.

Uitvoering

Maar ZEER UNIEK!!1!1! vanwege een lakkleurtje is te simpel gezegd. De optielijst zit ook tjokvol met spul. Niks extreem unieks wat je niet op een lekker dikke reguliere Passat vindt, maar we kunnen ons niet voorstellen dat de eerste eigenaar veel hokjes ‘vergat’ aan te vinken. Een veel mooiere uitvoering ga je waarschijnlijk niet vinden. Ter administratie: de auto heeft 123.703 km gelopen en komt uit 2009.

En dus een blubberdikke 3.6 liter V6 en vierwielaandrijving aan boord. Dat alles voor 17.996 euro. Voor een elf jaar oude stationwagon een bult geld, voor een lekker aangeklede sportversie van die stationwagon valt het wel recht te praten. Wil jij hem bezitten? Kijk dan vooral even bij de advertentie op Marktplaats van de Volkswagen Passat R36.