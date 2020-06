Wheelsandmore maakt de Audi RS Q8 compleet krankzinnig

Of het ietsje meer mag zijn: volgens Wheelsandmore mag dat wel bij de Audi RS Q8.

In sommige gevallen is meer altijd beter. Zo zijn sommige mensen er heilig van overtuigd dat je nooit teveel pk kan hebben. Neem Audi. De dikste sport-SUV van het merk, de RS Q8, moet het doen met een zeer royale 600 pk en 800 Nm. Een redelijk getal, veel meer moet je ook helemaal niet willen. Toch?

Vier cijfers

Duitse tuner Wheelsandmore wil, zoals de naam al zegt, meer. In dit geval is het Wheelsandmuchmore. Laten we er maar niet omheen draaien: de RS Q8 van de tuner kan opgevoerd worden tot 1.010 pk. De Audi RS Q8 “Goliath” kan door Wheelsandmore in vijf stages opgevoerd worden. De keuze is aan u.

Versies

Je kunt makkelijk beginnen met Stage 1. Dan wordt gewoon door te puzzelen met software de kracht opgevoerd naar 710 pk en 920 Nm. Dan ben je voor 2.100 euro klaar.

Stage 2 is bijna hetzelfde, maar dan krijg je er een Capristo-uitlaat met bedienbare kleppen bij. Dat helpt met het geluid. Iets minder helpt het met de kracht voor je geld: voor 7.688 euro krijg je 725 pk en 930 Nm. Vergeleken met Stage 1 een kleine upgrade, terwijl je wel bijna vier keer zo veel geld mag betalen.

Bij Stage 3 is het vooral de inlaat waar cijfers gewonnen worden. Met aanpassingen aan de luchtfilters en het inlaatspruitstuk, kun je voor 12.521 euro de RS Q8 opvoeren naar 786 pk en 1.060 Nm.

Vanaf Stage 4 gaan de cijfers ineens sky high. Wheelsandmore zal dan voor je de turbo’s van een upgrade voorzien. En dan vooral het volume van de turbo’s. Het resultaat is 965 pk en 1.250 Nm. En dat alles voor 33.529 euro.

Bij Stage 5 gaan alle remmen los. Letterlijk: de in Duitsland gebaseerde tuner kan voor het grootste pakket geen goedkeuring krijgen van de TÜV, die de richtlijnen bepalen voor wat er in Duitsland de weg op mag en niet. Onder de nieuwste Euro 6d-normen kon er het één en ander niet aan dit pakket (veelal in verband met uitstoot) en is Stage 4 eigenlijk een geknepen versie van Stage 5. De veranderingen zijn daarom exact hetzelfde, maar zonder TÜV-blokkades komt er een forse 1.010 pk en 1.250 Nm uit het blok. Hiervoor mag je eveneens diep in de buidel tasten: 41.933 euro om precies te zijn. Bovenop de RS Q8 die je uiteraard zelf moet aanleveren.

Oh ja, dat is er ook nog

Omdat je iPhone tegenwoordig je agenda, wekker, internetbrowser, boekenkast, belangrijkste schriftelijke communcatiemiddel én meester-entertainer is, vergeet je bijna dat het een telefoon is en je er dus ook nog mee kan bellen. Datzelfde gevoel komt wanneer Wheelsandmore dit hele technische verhaal ophangt: je krijgt er ook nog een set velgen bij, datgene wat de tuner in hun naam heeft verwerkt. In dit geval de set genaamd G-Logic en dat zijn kolossale 24 inch velgen. Het lijken centerlocks, maar als je beter kijkt is dat net zo goed een beschermkapje waar de echte wielbouten onder schuilen. Wat dit grapje mag kosten staat er gek genoeg niet bij. Ten slotte krijg je ook een upgrade voor de luchtvering van de Audi RS Q8, die je na bemoeienis van Wheelsandmore met een smartphone-app kunt bedienen.

In totaal dus bijna 45.000 euro bovenop de standaardprijs van net geen 200.000 euro (in Nederland). Dan krijg je dus wel 68 procent meer vermogen, tenzij je ermee wil rijden en in Duitsland woont. Wat de RDW van dit aantal vindt is niet bekend.