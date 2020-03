Deze NL’se McLaren Senna krijgt nóg een opvallende wrap

De eigenaar van deze Nederlandse McLaren Senna houdt van opvallend, zo te zien.

Bovenstaande McLaren Senna is één van de vijf op Nederlands kenteken. De auto in kwestie met het kenteken ZB-432-X kostte zo’n 1,2 miljoen euro en in zijn originele kloffie was hij simpel grijs. Klinkt zonde, maar wat de eigenaar achteraf van plan was heeft geen extreme kleuren nodig.

Voor Streetgasm 2000 en andere evenementen werd de auto namelijk uitgedost in een bijzondere wrap. Aan de achterzijde een houtpatroon, aan de voorkant blauw. Reclame voor een bedrijf, wat wellicht het bedrijf van de eigenaar is (Zhot Shotz). Lekker reclame maken: waarom niet, opvallen doe je sowieso met een auto van dit kaliber.

De auto is echter ontdaan van zijn tijdelijke kleuren, maar alleen om een nieuw setje tijdelijke kleuren te krijgen. Dit keer geen opvallende kleuren met bedrijfskreten en boze aapjes, maar een wat meer historisch verantwoorde kleurstelling.

We wrapped this @mclaren Senna in a beautiful fluor red and white using the classic Marlboro Formula one color scheme…. Geplaatst door Duke Design op Vrijdag 27 maart 2020

De auto is nu wit met rood, de welbekende ‘Marlboro’ kleuren. Dat waren de bekende kleuren van de McLaren MP4/4 in 1988, de F1-auto waarin Ayrton Senna zijn successen onder meer behaalden. De auto is simpel rood met wit, omdat dat de kleuren zijn van het sigarettenmerk Marlboro: groot uitgedost op de auto. Een Nederlands wrapbedrijf genaamd Duke Design heeft de Senna eenzelfde behandeling gegeven.

Het is niet de enige McLaren Senna in deze kleuren. De Amerikaanse ondernemer/supercarverzamelaar Manny Khoshbin heeft de auto als ‘Marlboro’-versie besteld direct vanuit McLaren. Een logische zet, gezien het feit dat de auto naar Senna is vernoemd.

