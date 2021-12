Nieuwe Audi SQ5 met ABT dikspul heeft échte uitlaten!

Eigenlijk knapt de nieuwe Audi SQ5 met deze onderdelen van ABT er nog aardig van op.

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. Een mooi spreekwoord om aan te duiden dat wanneer iets alle karaktereigenschappen van een bepaald voorwerp heeft, je dan niet raar moet opkijken als het daadwerkelijk dat voorwerp is. Goed voorbeeld: wanneer Audi op de achterkant van de gefacelifte SQ5 vier cilindervormige holle chromen voorwerpen plaatst, heeft dat alle schijn van een set uitlaten. Eindelijk! Vier echte uitlaten onder de SQ5 sinds de facelift. Of…

Uitlaten

Nee hoor. Als je goed kijkt op bovenstaande afbeelding, zie je dat de eindpijp eindigt onder de bumper. De chromen ‘eindstukken’ eindigen waar het chroom eindigt. De pre-facelift SQ5 kwam er nog mee weg dat het een soort sierstuk was, maar sinds de facelift lijkt ook dit helemaal nergens meer op. Audi, mochten jullie dit lezen: mag deze ’trend’ stoppen?

ABT

Er is een manier om deze trend te stoppen: klop even aan bij ABT. De welbekende Audi-stylist (en opvoerder) heeft nu spullen beschikbaar voor de vernieuwde Audi SQ5. We moeten eerlijk zijn: hij knapt er best van op. Dan bedoelen we niet alleen de uitlaten die in dit geval echt zijn, maar ook de bumper waar ze in zitten.

En de rest

De Audi SQ5 door ABT is verder aangepakt met een set bumpers rondom en een dakspoiler om de boel wat ‘op te fleuren’. Op een zilver met zwarte auto. Uiteraard gooit ABT ook een set 21 inch velgen erbij. Het is natuurlijk allemaal niet zo heftig als bij de ABT ‘R’-modellen, eigenlijk zou je het bijna gewoon op elk front een subtiele verbetering kunnen noemen.

Kracht

Dat alles wordt in de Audi SQ5 door ABT bijgestaan door een krachtkuurtje. De 3.0 TDI levert normaliter 349 pk en 700 Nm, daar maakt ABT 384 pk en 760 Nm van. Dat scheelt 0,2 seconden op de sprint naar 100, maar dat is wel genoeg om onder de 5 seconden te duiken (4,9 seconden). De auto ligt ook wat lager op de weg: 45 tot 60 mm extra verlaging.

Sneller, mooier (al is dat subjectief), krachtiger én met echte uitlaten extra esthetisch verantwoord. De Audi SQ5 door ABT is de beste Audi Q5 die je kunt hebben. There, I said it.