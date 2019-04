Binnenkort kunnen Volvo’s gezellig met elkaar praten

Nou, zo gezellig zal dat helemaal niet zijn.

Volvo is in de autowereld bijna synoniem met veiligheid. De Zweedse autofabrikant doet hard zijn best zijn eigen bolides, en daarmee tegelijkertijd de auto’s van alle andere merken, op dit gebied steeds verder te ontwikkelen. In zijn streven zijn auto’s wederom een stap veiliger te maken, introduceert het binnenkort een tweetal systemen waardoor Volvo’s met elkaar kunnen communiceren.

De Zweden hebben deze systemen, te weten Hazard Light Alert en Slippery Road Alert, uiteraard niet voor niets ontworpen. Volvo heeft de technologie voor zijn klanten ontwikkeld, zodat deze te allen tijden op de hoogte zijn van de situatie in hun buurt. Volvo’s directeur van het veiligheidscentrum legt het als volgt uit:

“Door real-time verkeersinformatie te delen kunnen ongelukken worden voorkomen. Volvo-rijders dragen zo direct bij aan het veiliger maken van wegen, terwijl ze ook profiteren van vroegtijdige waarschuwingen voor mogelijk gevaarlijke omstandigheden.”

Het systeem werkt vooralsnog enkel voor en door Volvo-rijders. Als een Volvo zijn alarmlichten aanzet, dan wordt dit via een clouddienst naar andere Volvo’s die eraan verbonden zijn gestuurd en worden zij gewaarschuwd als zij het voertuig in kwestie naderen. Slippery Road Alert werkt op een vergelijkbare manier. Als een Volvo over een glad wegdek rijdt, dan wordt de informatie van de rijhulpsystemen doorgestuurd naar Volvo’s in de buurt, zodat zij rekening kunnen houden met de situatie.

De veiligheidssystemen waren tot op heden enkel aanwezig op modellen van de 90-serie. Vanaf modeljaar 2020 worden alle Volvo’s standaard voorzien van de systemen. Wiens Volvo op het SPA- of CMA-platform is gebouwd en nieuwer is dan 2015, kan de systemen nog op zijn auto laten zetten.

Omdat de autofabrikant deze ontwikkeling ziet als een stap in de juiste richting, is het erop uit andere automerken van het nut te overtuigen. Immers, des te meer fabrikanten aan de dienst zijn verbonden, des te succesvoller het in de praktijk zal werken.