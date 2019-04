De vernieuwde MINI Clubman is los!

Kijk, dat is nog eens lekker wakker worden.

Het mag geen verrassing heten dat BMW een homerun heeft geslagen met MINI. Uit de mislukte samenwerking met Rover wist BMW het stiefkind MINI mee te kapen. Daar zagen de Duitsers nog wél brood in. Hoe het is afgelopen weet iedereen. MG Rover ging failliet, terwijl MINI juist enorm groeide. Aanvankelijk met enkel de MINI hatchback. Later kwamen er grotere varianten bij. Tsja, ook bij hippe directiesecretaresses en Personal Assistants groeit het gezin weleens.

De MINI Clubman was de eerste MINI voor Starbucks-bezoekers en MacBook Air-eigenaren met voortplantingsdrang. Al in 2007 was er een ‘stationwagon’-variant van de MINI Clubman R55 generatie. Nou ja, stationwagon: in principe was het een iets minder onpraktische hatchback. Op dit moment zitten we op de tweede generatie MINI Clubman (F54) en we hebben goed nieuws: deze is gefacelift!

De vorige stamt alweer uit 2015, dus hoogtijd voor een update. MINI begint in het persbericht in elk geval goed door te beginnen dat de nieuwe Clubman een ‘veelzijdige 5-zitter’ is. Dat is een goede! Het is slechts een facelift, dus alle dimensies zijn exact gelijk gebleven. Het is nog steeds een relatief krappe auto.

In technisch opzicht gebeurt er verder weinig. Men kiezen uit drie benzinemotoren en drie diesels. Het begint met een driecilinder benzinemotor met 102 pk, die MINI de One Clubman noemt. De Cooper Clubman staat een trede hoger en heeft dezelfde driecilinder, maar dan met 136 pk. Topper aan het firmament is de peperdure Cooper S Clubman, die is gezegend met een 2.0 viercilinder met 192 pk. Die laatste is uit te rusten met vierwielaandrijving, ALL4 genaamd. Tevens introduceert MINI alvast de John Cooper Works Clubman. Deze heeft standaard vierwielaandrijving en zal later op de markt verschijnen.

Bij de dieselmotoren zien we een gelijke verdeling. Instappen doe je met de One D Clubman, met een 116 pk sterke driecilinder. Een stapje hoger staat de Cooper D Clubman met 150 pk. De snelste diesel is de Cooper SD Clubman met maar liefst 190 pk. Ook deze laatste is uit te rusten met vierwielaandrijving.

De grootste wijzigingen betreffen het uiterlijk van de auto. De voorkant is wat opgefrist, mede dankzij een nieuwe grille en LED koplampen. Tegen meerprijs is op sommige uitvoeringen het mogelijk om LED-mistlampen te bestellen. Aan de achterkant heeft de Clubman standaard LED-achterlichten. Als je in de buidel tast, zijn ze in ‘Union Jack’-design.

Verder zien we de gebruikelijke facelift kenmerken. Er zijn nieuwe kleuren en lichtmetalen velgen leverbaar. In het interieur is er meer keuze uit nieuwe lederen bekledingen en interieuroppervlakken. De infotainment is ook aangepakt. In de nieuwe MINI Clubman ben je nu veel beter ‘Connected’ dankzij MINI Connected. Daarmee ben je nog beter connected. Hallo Duitsland, was gibt?

Als laatste kondigt MINI nog een serie nieuwe accessoires aan. De meest recente toevoegingen aan het assortiment zijn nieuwe designelementen in Night Jack-design. Denk aan de spiegelkappen waarop subtiel de Britse vlag is verwerkt. Verder zijn er tal van stickers, roosters en badges achteraf te monteren.