Volvo V90 Cross Country Ocean Race: rijtest en video

Met de speciale Volvo Ocean Race edities hebben de Zweden een mooie traditie weten op te bouwen.

Wat is het?

De zwaarste zeilrace voor teams of wellicht zelfs de zwaarste race ter wereld. Bij de Volvo Ocean Race is er geen heel team aan monteurs die na een kwalificatieronde jouw auto weer even recht op de wielen zet. Op de oceaan zijn er je teammaten, de boot, de vissen en jij. Succes ermee. De gehele race beslaat 8-9 maanden en wordt opgebouwd uit diverse etappes. Totaal varen de boten zo’n 45.000 zeemijlen, dat is zo’n twee keer de wereld rond. Team DongFeng won de laatste editie van 2017-2018 en de race werd in de laatste 20 mijl beslist. Dat is meer dan een fotofinish.

Oh ja, je was ook benieuwd naar de auto, het is één van de auto’s met de langste typeaanduiding ooit. De volledige officiële naam luidt: Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race T5 AWD Geartronic.

Traditiegetrouw zijn de Volvo Ocean Race auto’s donkerblauw, een kleur die ik persoonlijk een toefje saai vind, wellicht is dat de reden dat ze nu wit zijn. De kleurstelling is geïnspireerd op de Volvo XC Concept Coupé uit 2014: de carrosseriekleur “Crystal White” is gecombineerd met mat grijze (Koalin Grey) en oranje (Flare Orange) accenten. Twintig inch lichtmetalo’s met het opschrift Volvo Ocean Race maken het af.

De Cross Country is een versie voor de koper die een XC90 teveel offroad vindt, maar erover denkt eens een keer van het asfalt af te sturen. De V90 Cross Country staat wat hoger op de poten: het scheelt 57 mm aan bodemvrijheid. Grappig genoeg zie je in Scandinavië en de bergachtige delen van de rest van Europa dit soort varianten nog relatief vaak rijden. In diepe sneeuw kunnen ze net iets meer en ook op een gravelpad helpt iets meer ruimte onder de bodemplaat je wat verder. De wielkastranden zijn ook wat dikker en voor- en achterbumper hebben een scuffplate voor het geval je een heuveltje op gaat proberen te rijden.

Hoe rijdt het?

De 90-serie van Volvo zal voor de echte stuurman niet de eerste keuze zijn om de favoriete rijdersweg aan te vallen. De Cross Country heeft daarbij nog een iets hoger zwaartepunt en dus is de V90 CC vooral een beetje afstandelijk om mee te sturen. In het kader van veiligheid past het wel dat de V90 Cross Country de bestuurder niet bepaald uitdaagt om nog een tandje bij te zetten. Het onderstel had dan ook nog iets slapper gemogen. Als het dan toch vooral comfortabel moet zijn, dan mag er nog meer van het wegdek worden weggefilterd.

De T5 motor is er één uit de laatste generatie motoren van Volvo. Helaas is het geen melodieus klinkende vijfcilinder meer, maar een twee liter grote viercilinder met turbo. Het blok levert 250 pk en dat is genoeg, maar niet overdadig voor de V90 Cross Country. Gelukkig houdt de standaard achttraps automaat de toeren hoog genoeg, maar het zou lekkerder passen als de aandrijflijn het met iets minder moeite zou afkunnen. Sprint naar de 100 duurt 7,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op 230 km/u.

Andere keuzes voor de V90 Cross Country Volvo Ocean Race zijn de 190 pk sterke D4, de D5 met 235 pk en de topper is de T6 met 310 pk.

Zijn er nog minpunten?

Als autoliefhebber huilt mijn hartje dat er echt alleen maar viercilinders beschikbaar zijn. Bij deze auto past een dikke V6 TDI of dikke benzinemotor die het op zijn sloffen doet, de viercilinder T5 moet er voor het mooi net te hard voor werken.

Killer features

Voor “echte” automobilisten die vandaag geen nieuw record op de Nurburgring gaan neerzetten is de V90 Cross Country een tamelijk briljante auto. De stoelen zijn goed, de ruimte in het interieur is perfect, de veiligheid is boven iedere twijfel verheven en ieder systeem wat ooit een keer verzonnen is, zit erop.

Grappig detail is het jaartal 1959 wat op de gesp van de gordel staat, zo lang monteert Volvo ze al. Bovendien is de Zweedse autofabrikant een van de pioniers met automatische remsystemen. In 2006 introduceerde Volvo de eerste generatie remassistentiesystemen. Nu gebruikt men Volvo City Safety als naam voor een bundel veiligheidssystemen die onder uiteenlopende omstandigheden ingrijpen bij snelheden vanaf 4 km/uur.

Alternatieven

Hele VINEX-wijken staan vol met fiscaal vriendelijke XC90’s in T8-trim. Als het dan toch een grote en wat stoere Volvo moet zijn, zou ik de V90 Cross Country niet overslaan. Ten opzichte van de SUV lever je wat zitplaatsen in, maar dynamisch is de V90 CC beter en in de Ocean Race trim ook net even anders dan anderen. En persoonlijk kan ik geen zwarte XC90 meer zien.

Ook Audi heeft al een tijdje Allroad versies, maar voor de A6 wachten we nu nog even op de nieuwe versie. Mercedes wil inmiddels ook een graantje meepikken van deze markt en bracht vorig jaar de E-klasse Allterrain. Mocht je dat nieuws gemist hebben, dan ben je vast niet de enige, want ik zie ze ook nooit rijden.

Conclusie

Eén heikel puntje had ik nog niet behandeld: de prijs. De V90 Cross Country Volvo Ocean Race T5 kost 83.815 euro. Vierwielaandrijving en iets meer luchtweerstand zorgen voor een wat hogere C02-uitstoot en daarmee een wat hogere afdracht richting Den Haag. Bovendien is de Ocean Race variant een versie waar lekker veel op zit. Het smoelt goed, maar je kunt niet met droge ogen beweren dat dit een enorme prijspakker is. Het is wel een gave en lekker dikke Volvo. Soms moet je daar dan maar gewoon de knip voor trekken. Filmpje!